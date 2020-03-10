Koronavirüs'ün sıçradığı KKTC'de okullar tatil edildi!

KKTC-Koronavirüs ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 15 Mart’a kadar eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu, hafta sonu yeniden eğitimin devamı ile ilgili yeni kararlar alınacağını ve kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

Söz konusu karara üniversiteler ve kreşlerin de dahil olduğunu vurgulayarak, “Eğitim ile ilgili tüm kuruluşlar tatil edildi” ifadelerini kullandı. Nazım Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu’nun devam ettiğini de sözlerine ekledi.