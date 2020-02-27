Koronavirüsün yayıldığı Avrupa'da ülkeler hangi tedbirleri alıyor?

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'teki Pitie-Salpetriere Hastanesi'ni ziyaret ederek Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Kovid-19'a karşı alınan önlemlere ilişkin incelemelerde bulundu.

"Bir salgınla karşı karşıyayız." diyen Macron, bununla en iyi şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Macron, daha yolun başında olduklarını ve sağlık ekipleriyle iyi kararlar alınması gerektiğini dile getirdi.

Ülkede koronavirüse yakalanların sayısı 18'i bulmuştu. Bu kişilerden 11'i iyileşirken ikisi ise hayatını kaybetmişti.

İtalya

Avrupa'da virüs kaynaklı en fazla ölümün görüldüğü İtalya'da, Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, yaptığı basını bilgilendirme toplantısında, ölü sayısının 14'e, virüs bulaşan kişi sayısının ise 528'e ulaştığını belirtti.

Borrelli, bunların haricinde iyi haberleri de olduğunu dile getirerek koronavirüsün en çok yayıldığı Lombardiya bölgesinde 37 hastanın iyileştiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Roma'da Yabancı Basın Derneğinde Sağlık Bakanı Roberto Speranza ile düzenlediği basın toplantısında, yaşananları küçümsemek derdinde olmadığını ancak 60 milyon nüfusu olan ülkede 40-50 bin kişinin tedbiren karantinaya alındığını, bunun virüsün yayıldığı Lombardiya bölgesinde yüzde 0,4, Veneto’da ise 0,2’ye denk geldiğini söyledi.

Di Maio, pek çok ülkenin İtalya'ya seyahat uyarısı yaptığı ortamda, bu verileri paylaşmanın ülkedeki ölçeği vermek bakımından önemli olduğunu anlattı. Di Maio, hükümetin yeni tip koronavirüs hakkında spekülasyon yapanlara yönelik cezai yaptırım öngören, dezenfektan jel ile maske satışına düzenlemeler getiren yeni bir kararname hazırlığında olduğunu da söyledi.

Sağlık Bakanı Speranza da "İtalya, bu hadisede güvenilir ve ilk andan itibaren şeffaflığı merkez edinen bir ülke." dedi.

İspanya

İspanya'da da Kovid-19 vakalarının sayısı, başkent Madrid'de 4, Tenerife'de 5, Valencia'da 2, Sevilla'da 1 olmak üzere 14'e çıktı.

Madrid'deki yeni 2 vakanın da riskli bölgelere seyahat etmeden bu virüsü kaptıkları açıklandı.

Yunanistan

Yunanistan'da 2 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, Selanik kentinde dün Kovid-19 tanısı konulan 38 yaşındaki kadının çocuğu ile İtalya’yı ziyaret eden başka bir kadında daha yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu.

Selanik'te AHEPA Hastanesi’nde özel bölümde müşahede altına alınan hastaların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Bakanlık açıklamasında, virüs tespit edilen çocuğun kentte gittiği okulun dezenfekte edildiği ve süresiz tatil edildiği kaydedildi.

Öte yandan, Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas, önlem olarak, ülkede bu hafta gerçekleştirilmesi planlanan tüm karnaval etkinliklerinin iptal edildiğini açıkladı.

Kikilyas, virüs tespit edilen kişilerin çevresinin kontrol altına alınmasının önem taşıdığını ifade ederek, bu kişilerle temas eden ya da yakın çevresinde bulunanların en küçük bir belirti görmeleri durumunda Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçmelerini istedi.

Avusturya

Avusturya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 3'e çıktı.

Viyana Eyalet Meclis Üyesi Peter Hacker, basına yaptığı açıklamada, başkent Viyana’da bir kişide yapılan testlerin sonucunun pozitif çıktığını, böylelikle ülkede Kovid-19 vakalarının sayısının 3’e yükseldiğini ifade etti.

Yerel basında yer alan haberlerde, geçen haftalarda İtalya’nın kuzeyinde bulunan 72 yaşındaki hastanın yeni tip koronavirüs için özel ünite oluşturulan bir hastaneye sevk edileceği kaydedildi.

Avusturya’da ilk virüs vakası Tirol eyaletine bağlı İnnsbruck kentinde yaşayan iki İtalyan vatandaşında tespit edilmişti.