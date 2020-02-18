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Koronavirüsünden ölümler yaşlılarda, hastalarda ve erkeklerde daha yüksek
Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin salgının karakteristiğine yönelik yayımladığı raporda, yaşlılarda, hastalarda ve erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtildi
Koronavirüsünden ölümler yaşlılarda, hastalarda ve erkeklerde daha yüksek
18 Şubat 2020 - AA
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PEKİN- Raporda, ülkede 11 Şubat’a kadar 1023 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek Kovid-19’un neden olduğu ölümlerin yüzde 30,2'si 60-69 yaş aralığında, yüzde 30,5'i 70-79 yaş aralığında, yüzde 20,3'ü de 80 yaş ve üzerindekilerde kaydedildi.

Ölüm oranının Kovid-19'un dışında herhangi bir hastalığı bulunan kişilerde daha yüksek olduğuna dikkati çekilen raporda, bu oranın kalp hastalarında yüzde 22,7, diyabet hastalarında yüzde 19,7, kronik solunum yolu hastalığı çekenlerde yüzde 7,9, yüksek tansiyon hastalarında yüzde 30,7 olduğu vurgulandı.

Raporda, 11 Şubat’a kadar hastalıktan ölenlerin 653'ünün erkek, 370’inin kadın olduğunun altı çizildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan bir açıklamada Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1869’a yükseldiği, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 741’inin durumu ciddi olmak üzere 72 bin 436’ya çıktığı bildirilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

 

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 erkek hasta yasli

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