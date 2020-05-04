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Koronayı yenen profesör kalbine yenik düştü
Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. İlker Küçük korona virüsü yendikten sonra kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti.
Koronayı yenen profesör kalbine yenik düştü
04 Mayıs 2020 13:33 - İHA
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Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. İlker Küçük korona virüsü yendikten sonra kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. İlker Küçük(47), bir süre önce korona virüse yakalandı. Hastahanede tedavi görerek korona virüsü yendikten sonra taburcu olan küçük kalbine yenik düştü. Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nil Küçük'ün eşi ve bir çocuk babası Küçük, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti. Küçük'ün cenazesi Gemlik'te ikindi namazına müteakip aile mezarlığına defnedildi.

Rektörden taziye mesajı

Korona virüsü yendikten sonra hayatını kaybeden İlker Küçük için, Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından üzüntülerini paylaşan Kılavuz, "Fen-Edebiyat Fakültemiz Öğretim Üyesi kardeşim Prof. Dr. İlker Küçük'ün tedavi gördüğü hastanede vefatını derin teessürle öğrendim. Allah rahmet etsin. Mekanını Cennet eylesin. Yakınlarına sabır versin. Üniversitemizin başı sağolsun. İnşaallah bu son kaybımız olur." ifadesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:

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