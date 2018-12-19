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KOSGEB Başkanı: 'İthal ettiğimiz tıbbi bir cihazın bugün tamamen yerli üretimine başladık'
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, "Kamudan alınan destekle, ithal ettiğimiz tıbbi bir cihazın bugün tamamen yerli üretimine başladık. Gelecek öngörülerinde hem iç hem de dış piyasada önemli bir pazar hacmine ulaşmayı hedefliyorlar. Üretilen ürünün hem rakip ürünlere karşı daha pratik olması hem de fiyat avantajı hasebiyle firma temsilcilerini tebrik ediyorum." dedi.
KOSGEB Başkanı: 'İthal ettiğimiz tıbbi bir cihazın bugün tamamen yerli üretimine başladık'
19 Aralık 2018 - AA
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Afyonkarahisar'da KOSGEB desteğinden faydalanan Biohenge Ar-Ge İnavasyon firmasını ziyaret eden Uzkurt, burada Total Parenteral Nütrisyon (TPN) ilaç hazırlama sistemini inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Uzkurt, ziyarette yaptığı konuşmada, KOSGEB olarak yeni dönemde KOBİ'leri güçlendirmek, bunların vasıtasıyla teknoloji üretimini tabana yaymak, yerli ve milli üretim konusunda KOBİ'leri teşvik için çok ciddi destek modellerini uygulamaya aldıklarını söyledi.

Bu çerçevede Afyonkarahisar'daki KOBİ'lerin de desteklerden mümkün olduğu kadar yararlanmalarını arzu ettiklerini belirten Uzkurt, şöyle devam etti:

"Farkındalık oluşturmak, KOBİ'lere moral vermek amacıyla bazı firmalarımızla bir araya geleceğiz. Bugün ziyaret ettiğimiz firmamız yakın zamanda KOSGEB'den destek alarak yeni bir ürün geliştirmiş. Bu ürünü görme fırsatı bulduk. KOSGEB Başkanı olarak beni çok mutlu etti. Kamudan alınan destekle, ithal ettiğimiz tıbbi bir cihazın bugün tamamen yerli üretimine başladık. Gelecek öngörülerinde hem iç hem de dış piyasada önemli bir pazar hacmine ulaşmayı hedefliyorlar. Üretilen ürünün hem rakip ürünlere karşı daha pratik olması hem de fiyat avantajı hasebiyle firma temsilcilerini tebrik ediyorum. KOSGEB olarak KOBİ'lere verdiğimiz desteklerin ülkemize ciddi bir katma değere dönüşüyor olmasını sevinçle karşılıyoruz."

"100 katının ülke ekonomisine geri döndüğünü gördük"

Uzkurt, gelecek dönemde ilde daha fazla girişimciyi desteklemek istediklerini dile getirerek, "Afyonkarahisar'a verdiğimiz desteklerin belki 100 katının ülke ekonomisine geri döndüğünü gördük. O anlamda içimiz çok rahat. Biz teknolojik düzeyi yüksek, katma değer üreten, ihracat odaklı firmalarımızı özelikle desteklemek istiyoruz." diye konuştu.

Firmanın biyomedikal mühendisi Aydın Coşkun da Ar-Ge İnovasyon Projesi kapsamında destek aldıklarını anlattı.

Coşkun, iki doçent ve 17 biyomedikal mühendisinden oluşan ekiple çalışmalarını sürdürdüklerine işaret ederek, "Gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık, başarıyla projemizi sonlandırdık. Şu anda cihazımız 7 hastanede faaliyet gösteriyor. İnşallah daha büyük, yeni cihazlar yapacağız. Amacımız, ülkemizin ihtiyacı olan cihazı üretmek. Şimdi kemoterapi cihazı için de başvurumuzu KOSGEB'e yaptık." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

tibbi cihaz kosgeb cevahir uzkurt

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