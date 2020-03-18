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Kovid-19 biyolojik silah olarak mı üretildi? Nature'deki yayın bu soruyu cevapladı!
Uluslarası bilim ekibi tarafından yapılan bir çalışmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) doğal kökenlerinin bulunduğu ve tamamen evrim yoluyla oluştuğu sonucuna varıldığı belirtildi.
Kovid-19 biyolojik silah olarak mı üretildi? Nature'deki yayın bu soruyu cevapladı!
18 Mart 2020 21:29 -
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Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, Kovid-19 ile ilgili ortak genom dizisi verilerinin ve benzeri virüslerin kapsamlı bir şekilde analiz edildiği, çıkan sonuçların virüsün yapay olarak veya laboratuvar ortamında üretildiğine dair hiçbir belirti göstermediği bildirildi.

Çalışmada, kendilerini ev sahibi hücrelere bağlayan bir tür "çengelli kanca" olan Kovid-19'un reseptör bağlanma alanının, insan hücrelerinin belirli bir moleküler özelliğini hedeflemek için evrimleştiğinin keşfedildiği, araştırma ekibinin bu gelişmenin bir çeşit genetik mühendisliği değil doğal seleksiyon sonucu olduğuna inandığı kaydedildi.

Yeni tip koronavirüsün yeni gelişen yeteneğinde çok etkili göründüğü ve bilim insanlarının, modern bilimin böyle bir canavarlık yaratmasının imkansız olduğu sonucuna vardığı ifade edildi.

Araştırmacılar Kovid-19'un insana nasıl bulaştığı konusunda da virüsün yarasa gibi insan dışı bir varlıkta doğal seçilim yoluyla evrimleşip daha sonra insanlara geçmiş olabileceğine ya da insanlara bulaşmadan önce muhtemelen patojenik olmayan virüsün sadece insan popülasyonunda mevcut ölümcül formuna evrilmiş olabileceğine dikkati çekti.

Şu aşamada iki senaryodan hangisinin gerçekleştiğini belirlemenin neredeyse imkansız olduğunu belirten araştırmacılar, virüsün tamamen evrimleşmiş haliyle insanlara transfer olması teorisinin doğru çıkması halinde bunun "gelecekte daha fazla salgın" ihtimalini artıracağı uyarısında bulundu.

Çalışmaya, Columbia Üniversitesi, Edinburgh Üniversitesi ve Sydney Üniversitesinden araştırmacıların katıldığı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:

nature medicine kovid-19 cengelli kanca

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