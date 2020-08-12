Kovid-19 hastaları, koronavirüsün yeni etkisini bildirdi: Saç dökülmesi

Bilim insanları koronavirüs pandemisine çare bulmak için adeta yarışırken, virüsle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Uzmanlar, virüse dair hala birçok belirsizlikle karşı karşıya. Bu nedenle hastaların tedavisinde her ihtimal değerlendiriliyor.

Şimdi de uzmanlar, koronavirüsün olası bir etkisine dair çok sayıda bildirim aldı: Saç dökülmesi. Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi’yle işbirliği yapan Dr. Natalie Lambert, kısa süre önce yayımlanan bir raporda söz konusu bildirimlere yer verdi.

Hakemli bir çalışma olmadığı belirtilen raporda şu açıklamalar yer aldı:

Bu çalışmanın sonuçları, halk arasında ‘uzun süre taşıyanlar’ olarak bilinen, Kovid-19’un uzun süreli etkilerinden mustarip kişilerin bildirdiği deneyimleri içerir.

Cleveland Clinic’e göre koronavirüs vakaları genellikle iki gruba ayrılıyor. Hafif seyreden hastalıkta vakaların çoğu iki hafta içinde iyileşiyor. Hatalığı şiddetli geçiren hastalarda ise normale dönüş, üç ila 6 hafta sürebiliyor.

Öte yandan bu gruplardan birine dahil olmayan hastalar da bulunuyor. “Uzun süre taşıyanlar” diye bilinen bu Kovid-19 mağdurları, hastalığın etkilerini iki veya üç ay boyunca deneyimlemeye devam ediyor.

“Kovid-19’u ‘uzun süre taşıyanların’ anket raporu” başlıklı raporda da koronavirüsün çoklu vücut sistemleri üzerindeki etkileri açıklandı. Belgede “Beyin, tüm vücut, göz ve cilt semptomları da Kovid-19’u atlatan kişilerde sık görülen sağlık problemleri” ifadeleri yer aldı.

Bu belirtilerin yanı sıra, raporda şok edici bir belirtiden de bahsedildi. Buna göre ankete katılan 423 kişi, saçlarının döküldüğünü bildirdi.

Forbes’un haberine göre geçen hafta Cleveland Clinic de benzer bir rapor yayımlamıştı. Cleveland Clinic'ten dermatolog Shilpi Khetarpal, “İki ila üç ay önce Kovid-19’a yakalanan ve şu anda saçları dökülen hastalar görüyoruz” diye yazmıştı.

Dr. Khetarpal’a göre bu belirti, muhtemelen "telogen effluvium" ismi verilen dermatolojik bir rahatsızlıktan kaynaklanıyor. Söz konusu rahatsızlık “vücut sisteminin yaşadığı şoktan kaynaklanan geçici saç dökülmesine” yol açıyor. Bu rahatsızlığı tetikleyen durumlar arasında ameliyatlar, fiziksel veya psikolojik travmalar, enfeksiyonlar ve yüksek ateş gibi etmenler bulunuyor.

Kanada Saç Dökülmesi Vakfı Başkanı Dr. Jeff Donovan ise bunun muhtemelen geçici bir durum olduğunu söyledi. Donovan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Hastaya bu durumdan kurtulacağına dair güvence vermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok hasta, özellikle kadınlar kel kalmaktan çok korkuyor. Bu saç dökülmesi geçecek ama durumun normale dönmesi zaman alıyor.

Saç dökülmesi, koronavirüsle ilgili olası bulgulardan yalnızca biri. Ancak Covid-19'un uzun vadeli sonuçlarının anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülüyor.