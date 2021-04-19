Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kovid-19 kaynaklı ölümler bir ayda 4 kat, ağır hasta sayısı 2 kat arttı
Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük Kovid-19 verilerine göre 18 Mart'ta 81, 18 Nisan'da ise 318 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 18 Mart'ta 1503, 18 Nisan'da ise 3 bin 275 oldu.
Kovid-19 kaynaklı ölümler bir ayda 4 kat, ağır hasta sayısı 2 kat arttı
19 Nisan 2021 11:15 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kovid-19 verilerine göre, 18 Mart-18 Nisan'ı kapsayan sürede vefatlar 4 kat, ağır hastalar ise 2 kat arttı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, şubat ayında Kovid-19 kaynaklı ölümler yarı yarıya azaldı.

Kovid-19 nedeniyle 1 Şubat'ta 124 kişi hayatını kaybetti. Vefatların kademeli şekilde azaldığı ayın son gününde 66 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Marttan itibaren vefatlarda artış yaşanmaya başladı. Bu ayın ilk gününde 69 kişinin, 18'inde 81 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken, mart ayının 21'inde vefatlar üç haneli rakamlara çıktı. O gün 102, 31 Mart'ta ise 152 kişi hayatını kaybetti.

Artış nisan ayında da devam etti. 1 Nisan tablosunda vefatlar 176'yken, 6 Nisan'da 200'ü aşarak 211 olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 nedeniyle 18 Nisan'da 318 kişi hayatını kaybetti. 18 Mart'ta 81 kişinin yaşamını yitirdiği göz önüne alındığında, 1 aylık süreçte Kovid-19 kaynaklı vefatların 4 kat arttığı görüldü.

Ağır hastalara ilişkin tablo

Ağır hasta sayısı da şubat ayında azaldı. 1 Şubat'ta durumu ağır Kovid-19 hasta sayısının 1615, 15 Şubat'ta 1232, 28 Şubat'ta ise 1191 olduğu belirtildi.

Martın başlangıcıyla beraber ağır hastalar da artmaya başladı. Kovid-19 tedavisi gören ağır hasta sayısı 1 Mart'ta 1215, 15 Mart'ta 1425 ve 18 Mart'ta 1503 oldu.

Ağır hasta sayısı 30 Mart'ta ise 2 bini aştı ve 2 bin 54 olarak açıklandı.

Nisan ayının ilk haftasında ağır hastalar 2 bin 604'e kadar yükseldi. Bu ayın ikinci haftası bittiğinde 14 Nisan'da rakam 3 bini aşarak 3 bin 18 olarak kaydedildi.

Son üç günde ağır hasta sayısında artış eğilimi sürdü ve 16 Nisan'da 3 bin 205, 17 Nisan'da 3 bin 240 olarak duyuruldu.

Tabloda 18 Mart'ta 1503 olarak açıklanan ağır hasta sayısının 18 Nisan'a gelindiğinde 2 kat artarak 3 bin 275'e yükseldiği görüldü.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 agir hastalar

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.