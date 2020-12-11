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Kovid 19 meslek hastalığı sayılacak mı? Çalışma Bakanı yanıtladı!
Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: (Covid-19 meslek hastalığı sayılsın sorusuna) "Buna dair geçerli ve yürürlükte olan seneler boyunca işleyen bir mevzuatımız söz konusu" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Buna dair geçerli ve yürürlükte...
Kovid 19 meslek hastalığı sayılacak mı? Çalışma Bakanı yanıtladı!
11 Aralık 2020 13:07 -
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Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk TBMM Kürsüsünden yaptığı konuşmada, sağlık çalışanları için kovid-19'un meslek hastalığı sayılmasına ilişkin soruyu cevapladı. Selçuk şöyle konuştu:

"Meslek hastalığı, bedensel veya ruhsal olarak zarara uğramasıdır. Eğer çalışan işçi 4A statüsündeyse meslek hastalığı kapsamında oluyor, memursa da vazife malulü kapsamında oluyor. Şu ana kadar bize ulaşmış olan 5 başvuru var, 5 başvurunun 2'si memur statüsünde ve biz ikisinin de vazife malulü kapsamında aylıklarını bağladık. Dolayısıyla var olmayan bir sorunu konuşuyoruz aslında. SGK' ya gidiyor, şartları ve illiyet bağı kurulursa 4A veya 4C oluşuna göre sağlık çalışanımız vazife malulü ya da meslek hastalığı oluyor. İlliyet bağı kurulup gerekli dokümanlar ve şartlar sağlandığı sürece. Dolayısıyla zaten buna dair geçerli ve yürürlükte olan seneler boyunca işleyen bir mevzuatımız söz konusu."

Anahtar Kelimeler:

meslek hastaligi vazife malulu zehra zumrut selcuk

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