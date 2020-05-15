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Kovid-19 mutasyona mı uğradı?
Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına ilişkin bilim insanları aşı ve tedavi yöntemlerinin yanı sıra virüsün genetik yapısı üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.
Kovid-19 mutasyona mı uğradı?
15 Mayıs 2020 15:57 - AA
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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bilim insanları aşı ve tedavi yöntemlerinin yanı sıra virüsün genetik yapısı üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi tarafından 9 Nisan'da yayımlanan “Kovid-19: Genetik ağ analizi pandeminin kökenleri hakkında bilgi veriyor” başlıklı araştırma, virüsle ilgili yeni bulgular ortaya koydu.

Kovid-19’un genetik geçmişinin incelendiği araştırmada, aralık 2019'dan mart ayına kadar toplanan 160 virüs genomu incelendi. Araştırma sonucunda, virüsün mutasyona uğrayarak farklı ülkelerde A, B ve C şeklinde adlandırılan üç tipte yayıldığı ortaya konuldu.

Araştırmaya göre, Çin’in Hubey eyaletinin Vuhan kentindeki bir hayvan pazarından yayıldığı düşünülen Kovid-19’un orijinal tipi olan A, bu kentte yaygın değil. Vuhan’da virüsün ilk mutasyon geçirmesi sonucu oluşan B tipi yaygın. Amerika ve Avustralya’da A, birçok Avrupa ülkesinde ise C tipi yaygın.

Peki, bütün bunlar ne anlama geliyor? Kovid-19 neden mutasyon geçirdi? Kovid-19’un mutasyona uğraması aşı ve tedavi çalışmalarını etkiler mi? Araştırmaya öncülük eden Genetik Uzmanı Dr. Peter Forster ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 mutasyon

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