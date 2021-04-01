Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu görev yaptığı hastanede anıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için vefatının birinci yılında, görev yaptığı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde anma töreni düzenlendi.

İstanbul Tıp Fakültesi önünde gerçekleştirilen anma programında, başta Taşcıoğlu olmak üzere salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunuldu.

Ellerinde karanfiller ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğraflarını taşıyan hekimler, çeşitli pankartlar açtı.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, burada yaptığı konuşmada, İstanbul Tıp Fakültesinin salgının başından beri en çok kayıp veren ünitelerden biri olduğunu söyledi. İnsanlığın salgınla birlikte tarihin gördüğü en büyük savaşlardan birini yaşadığını dile getiren Tükek, bu savaşta en ön cephede sağlık çalışanlarının bulunduğunu vurguladı.

Sağlık çalışanlarının bu süreçte cansiparane mücadele ettiğini anlatan Tükek, "Virüsle savaşın ne zaman biteceği belli değil. Bizim kaybımız çok büyük. Üzüntü içerisindeyiz, bu üzüntümüz hiçbir zaman da azalmış değil." dedi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip ise salgın kapsamında hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını anarken, yakınlarına başsağlığı diledi.

Hayatını kaybeden meslektaşlarını ve onların hayatları pahasına şifa dağıtma çabasını hiçbir zaman unutmayacaklarını dile getiren Saip, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun pandemi ile mücadele eden tüm hekim ve sağlık çalışanları için simge bir isim olduğunu vurguladı.

Etkinlikte İstanbul Tabip Odasınca hazırlanan bildiriyi Yönetim Kurulu Üyesi Rukiye Eker Ömeroğlu okudu.

Başkalarının hayatını kurtarma çabasının kimi zaman sağlık çalışanlarının hayatlarına mal olduğunu kaydeden Ömeroğlu, "Bugün hekimler için başkalarının hayatını kurtarma çabasının kendi hayatlarına mal olabileceği gerçeğini kendi hayatı ile gösteren hocamız şahsında kaybettiğimiz bütün meslektaşlarımıza ve ekip arkadaşlarımıza saygı gösterme ve anılarına sahip çıkma günü. Yaşadığımız kayıplara, yüreklerimizi dağlayan acıya rağmen her durumda görevimizin başındayız. Tek bir hastamızın mağduriyet yaşamaması için yeminimizin gereğini yerine getirmeye hazırız. Yeter ki başka hekimler, başka sağlık çalışanları ölmesin. Yeter ki tek bir yurttaşımızın daha evine ölüm acısı düşmesin." ifadelerini kullandı.