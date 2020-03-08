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Kovid-19 nedeniyle ilk kez bir apartmanda yaşayanlar karantinaya alındı
Güney Kore'nin Daegu şehrinde ilk kez, 142 kişinin yaşadığı apartmanın 46 sakininde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine karantina uygulaması başlatıldı.
Kovid-19 nedeniyle ilk kez bir apartmanda yaşayanlar karantinaya alındı
08 Mart 2020 -
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Güney Kore'nin güneydoğusundaki Daegu şehri, Kovid-19 vakalarının çoğunlukla görüldüğü yer olarak biliniyor.

Güney Kore basınında yer alan haberlerde, 142 kişinin yaşadığı apartmandakilerin tamamının 35 yaş altı bekar kadınlardan oluştuğu belirtildi.

Apartman sakinlerinden 94'ünün, Güney Kore'de vaka sayısında artışa neden olduğu iddia edilen "Şinçeonji İsa Kilisesi" cemaatinden olduğu ifade edildi.

Test sonuçları pozitif çıkan 46 kişinin ise söz konusu kiliseye gidenler arasında olduğu vurgulandı.

Apartmana giriş ve çıkışların tamamen yasaklandığı bildirilirken, karantina uygulamasının 20 Mart Cuma gününe kadar süreceği kaydedildi.

Daegu Belediye Başkanı Kwon Young-jin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Virüs testi pozitif çıkan 46 kişi ile 142 apartman sakininin 94'ü de Shinchonji Kilisesi üyesi" dedi.

Güney Kore'de vaka sayısındaki artış sürüyor

Güney Kore'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49, tedavisinin ardından taburcu edilenlerin sayısı 118 olurken, toplam vaka sayısı ise 7 bin 41'e yükseldi.

Anahtar Kelimeler:

guney kore kovid-19

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