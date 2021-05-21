Kovid-19 salgını 29 zengin ülkede yaklaşık 1 milyon fazladan ölüme neden oldu

ABD merkezli United Press International’ın haberine göre, geçen yıl 29 varlıklı ülkede, tahminen 979 bin fazladan can kaybı yaşandı.

"Fazladan ölümler", belirli bir zaman diliminde beklenenin üzerindeki can kaybı sayısını ifade ederken ölüm sayılarının en yüksek olduğu 5 ülke 458 bin ile ABD, 94 bin 400 ile İngiltere, 89 bin 100 ile İtalya, 84 bin 100 ile İspanya ve 60 bin 100 ile Polonya oldu.

İngiliz BMJ dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, sadece Yeni Zelanda, Norveç ve Danimarka'da Kovid-19'a bağlı fazladan ölüm görülmedi.

Söz konusu 29 ülkedeki fazladan ölümler, büyük ölçüde 75 yaş ve üstü kişilerde görülürken bunu 65-74 yaş grubu izledi.

15 yaşın altındaki çocuklar arasındaki ölümler, ülkelerin çoğunda beklenen seviyelerde seyrederken bazı ülkelerde beklenenden daha düşük seviyelerde kayda geçti.

Ülkelerin çoğunda, erkeklerde fazladan ölüm oranlarının kadınlara göre daha yüksek olduğu ve bu farkın yaşla birlikte artma eğiliminde olduğu gözlendi. Ancak ABD'de, kadınlar arasındaki fazladan ölüm oranının, 85 yaş ve üstü erkeklerden daha yüksek olduğu belirlendi.

Oxford Üniversitesi Nüfus Sağlığı Bölümünden Nazrul İslam ve meslektaşları, verilerin, Kovid-19 salgınının toplam ölüm oranı üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri hakkında önemli bilgileri ortaya koyduğunu belirtti.