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Kovid-19 salgınında Dünya'da ortam sismik gürültüsü azaldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında ortam sismik gürültüsünün azalmasıyla Dünya'nın daha az titreştiği bildirildi.
Kovid-19 salgınında Dünya'da ortam sismik gürültüsü azaldı
24 Temmuz 2020 13:39 - CNN Türk
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CNN'nin haberine göre, sismologlar, salgın sırasında günlük yaşamda araba, tren, otobüs ve insanların neden olduğu titreşimler anlamına gelen "ortam sismik gürültüsünün" çok daha az gözlemlendiğini kaydetti. 

Ortam sismik gürültüsünün azalmasıyla Dünya'nın üst tabakasının daha az hareket ettiği vurgulandı.

Bu duruma ilk kez Belçika'da Kraliyet Gözlemevi'nde görevli jeolog ve sismolog Thomas Lecocq dikkati çekti.

Lecocq, Belçika'da okul ve iş yerlerinin kapatıldığı, sosyal mesafe kurallarının uygulandığı mart ortasından bu yana başkent Brüksel'de, ortam sismik gürültüsünün yüzde 30 ila 50 azaldığını belirtti.

Sismolog Lecocq, grafiklerin, insanların salgın sırasında yetkililerin evde kalma uyarılarını dikkate aldığının ve dışarıdaki aktivitelerini en aza indirgediğinin kanıtı olarak görülebileceğini dile getirdi.

Diğer şehirlerde de gözlendi
Ortam sismik gürültüsünün azalmasıyla, küçük depremlerin ve istasyonların kaydetmediği sismik olayların da tespit edilebildiği ifade edildi.

Salgının benzer etkileri diğer şehirlerde de gözlendi.

Londra'nın batısında ortam sismik gürültüsünün azaldığını gösteren bir grafik, bilim insanı Paula Koelemeijer tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Yine California Teknoloji Enstitüsünde doktora öğrencisi Celeste Labedz, özellikle Los Angeles'da ortam sismik gürültüsündeki keskin düşüşü gösteren bir grafik paylaştı.

Anahtar Kelimeler:

sismik gurultu sismologlar salgin bilim covid-19

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