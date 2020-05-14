Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Wuhan'da 11 milyon kişiye 10 günde test yapılacak
Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Hubey eyaletinin Vuhan kentinde yaşayan herkese test yapılması için çalışmalara başlandı.
Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Wuhan'da 11 milyon kişiye 10 günde test yapılacak
14 Mayıs 2020 14:06 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinin Qiaokou semtindeki bir toplu konut bölgesinde vatandaşlardan test numuneleri toplandığı, aynı semtteki başka bir toplu konut bölgesinde ise kayıt işlemlerine başlandığı bildirildi. 

Kentte uzun süre yeni vaka görülmemesinin ardından karantina tedbirleri kaldırmış ancak geçen hafta bir günde 6 yeni vaka görülmesinin ardından tüm vatandaşların test edilerek virüs taşıyanların tespit edilmesine karar verilmişti.

11 milyon nüfuslu kentte yürütülecek test çalışmasının 10 günde tamamlanması öngörülüyor.

Kovid-19 ilk kez Vuhan'daki bir deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüştü. Salgın nedeniyle 3 bin 869 kişi hayatını kaybetmişti.

Son 24 saatte 3 yeni vaka

Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte ülke genelinde 3 yeni vaka görüldüğünü bildirdi. Yeni vakaların tamamının yurt içi kaynaklı olduğu, ikisinin ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde, diğerinin de aynı bölgedeki Cilin eyaletinde görüldüğü belirtildi.

Son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm kaydedildi.

Çin anakarasında bugüne dek 82 bin 929 vakaya rastlanırken 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti. 78 bin 195 kişi iyileşerek hastanelerden tabucu edilirken, halen 9'unun durumu ağır 101 kişi tedavi görüyor.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 vuhan test

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.