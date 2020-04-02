Kovid-19 Tanı Testleri hangi hastanelerde yapılıyor? Sağlık Bakanlığı laboratuvar listesini yayımladı!

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 ile ilgili 73 laboratuvar listesini yayımladı
1
ADANA
ADANA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
2
ADIYAMAN
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
3
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
4
ANKARA (7)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
5
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ MERKEZ VE ACİL LABORATUVARLARI
6
ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
7
ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
8
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ VİROMED LABORATUVARLARI
9
HSGM/ULUSAL VİROLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI
10
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
11
ANTALYA (2)
ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
12
ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
13
AYDIN
AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
14
BALIKESİR
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LAB
15
BOLU
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
16
BURSA
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EAH
17
ÇORUM
ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
18
DENİZLİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI
19
DİYARBAKIR (2)
DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
20
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
21
DÜZCE
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
22
EDİRNE
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
23
ERZURUM
ERZURUM HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
24
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD.
25
GAZİANTEP
GAZİANTEP HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
26
GİRESUN
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
27
HAKKARİ
HAKKARİ DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
28
ISPARTA
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
29
İSTANBUL (15)
İSTANBUL 1 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
30
İSTANBUL 3 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
31
İSTANBUL BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
32
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
33
İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
34
İSTANBUL SBÜ ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
35
SULTANGAZİ HASEKİ EAH
36
FSM KUZEY LABORATUVARI
37
İSTANBUL ÇAPA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
38
İSTANBUL
İTÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LABORATUVARI
39
MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
40
ACIBADEM LABMED LABORATUVARLARI
41
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
42
ŞİŞLİ FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LAB.
43
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
44
İZMİR (4)
İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
45
İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
46
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI
47
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
48
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
49
KARABÜK
KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
50
KARS
KAFKAS ÜNİVERZİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
51
KAYSERİ (2)
KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
52
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
53
KIRIKKALE
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
54
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
55
KOCAELİ (2)
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
56
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
57
KONYA (2)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
58
SB KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
59
KÜTAHYA
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
60
MALATYA
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAK MİKROBİYOLOJİ ABD
61
MERSİN
MERSİN ŞEHİR HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
62
MUĞLA
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
63
RİZE
SB RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
64
SAKARYA
SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
65
SAMSUN
SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
66
SİVAS
CUMHRİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
67
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
68
TOKAT
TOKAT DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
69
TRABZON (2)
TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
70
TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
71
VAN
VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
72
YOZGAT
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
73
ZONGULDAK
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
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