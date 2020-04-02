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Kovid-19 Tanı Testleri hangi hastanelerde yapılıyor? Sağlık Bakanlığı laboratuvar listesini yayımladı!
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 ile ilgili laboratuvar listesini yayımladı
Kovid-19 Tanı Testleri hangi hastanelerde yapılıyor? Sağlık Bakanlığı laboratuvar listesini yayımladı!
02 Nisan 2020 00:53 -
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Sağlık Bakanlığı Kovid-19 ile ilgili 73 laboratuvar listesini yayımladı

 

1

ADANA

ADANA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

2

ADIYAMAN

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD. 

3

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

4

ANKARA (7)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

5

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ MERKEZ VE ACİL LABORATUVARLARI 

6

 

ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

7

 

ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

8

 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ VİROMED LABORATUVARLARI

9

 

HSGM/ULUSAL VİROLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI

10

 

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

11

ANTALYA (2)

ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

12

 

ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

13

AYDIN

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

14

BALIKESİR

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LAB

15

BOLU

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

16

BURSA

BURSA YÜKSEK İHTİSAS EAH

17

ÇORUM

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

18

DENİZLİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI

19

DİYARBAKIR (2)

DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

20

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

21

DÜZCE

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

22

EDİRNE

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

23

ERZURUM

ERZURUM HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

24

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD.

25

GAZİANTEP

GAZİANTEP HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

26

GİRESUN

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

27

HAKKARİ

HAKKARİ DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

28

ISPARTA

ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI 

29

İSTANBUL (15)

İSTANBUL 1 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

30

 

İSTANBUL 3 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

31

 

İSTANBUL BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

32

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

33

 

İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ 

34

 

İSTANBUL SBÜ ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

35

 

SULTANGAZİ HASEKİ EAH

36

 

FSM KUZEY LABORATUVARI

37

 

İSTANBUL ÇAPA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

38

İSTANBUL

İTÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LABORATUVARI

39

 

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

40

 

ACIBADEM LABMED LABORATUVARLARI

41

 

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

42

 

ŞİŞLİ FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LAB.

43

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

44

İZMİR (4)

İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

45

 

İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

46

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI

47

 

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

48

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

49

KARABÜK

KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

50

KARS

KAFKAS ÜNİVERZİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

51

KAYSERİ (2)

KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ

52

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

53

KIRIKKALE

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

54

KIRŞEHİR

KIRŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

55

KOCAELİ (2)

KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

56

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

57

KONYA (2)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

58

 

SB KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

59

KÜTAHYA

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

60

MALATYA

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAK MİKROBİYOLOJİ ABD

61

MERSİN

MERSİN ŞEHİR HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

62

MUĞLA

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

63

RİZE

SB RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

64

SAKARYA

SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI 

65

SAMSUN 

SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

66

SİVAS

CUMHRİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

67

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

68

TOKAT

TOKAT DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

69

TRABZON (2)

TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

70

 

TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

71

VAN

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

72

YOZGAT

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

73

ZONGULDAK

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI 

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 laboratuvar listesi kovid-19 testi nerede yapiliyor

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