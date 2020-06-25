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Kovid-19 testi pozitif çıkan Belediye Başkanının sağlık durumu iyiye gidiyor
Kovid-19 testi pozitif çıktığı için hastanede tedavi altına alınan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Kovid-19 testi pozitif çıkan Belediye Başkanının sağlık durumu iyiye gidiyor
25 Haziran 2020 10:30 - AA
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Tunceli İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, 22 Haziran'da öksürük ve halsizlik şikayetleri ile Tunceli Devlet Hastanesine başvurduğu ve yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.

Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu koronavirüse yakalandı

"Hastamızın şu anda yoğun bakım ihtiyacı bulunmamaktadır" 
Maçoğlu'nun tedavisine hastanenin Kovid-19 hastalarına ait özel olarak izole edilmiş servisinde devam edildiği belirtilen açıklamada, "Genel durumu ilk yatışına göre daha iyi olan hastamızın Bakanlığımız Bilim Kurulunun hazırladığı tedavi rehberleri doğrultusunda tedavisi sürdürülmektedir. Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın şu anda yoğun bakım ihtiyacı bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulunularak salgın süresince maskesiz sokağa çıkılmaması ve sosyal mesafe kurallarına tam olarak uyum gösterilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Anahtar Kelimeler:

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