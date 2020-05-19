Kovid-19: Türkiye’nin başarısının sırrı ne?

Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm oranlarının birçok Avrupa ülkesinden daha düşük olmasının temelinde etkin tedavi yöntemleri ve başarılı sağlık sistemi yatıyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Kovid-19 salgınıyla mücadele son ayların en önemli gündem maddesi. Türkiye, salgınla mücadelede pek çok gelişmiş Batı ülkesinin aksine en başarılı karneye sahip ülkeler grubunda yer alıyor. Salgınla mücadele süresince uygulanan etkin tedavi yöntemleri ve başarılı sağlık sistemi sayesinde pandeminin olumsuz etkileri minimum düzeyde seyrediyor. Dünya genelinde kayıt altına alınan “vaka başına düşen ölüm oranları” da Türkiye’nin tedavideki başarısını gösteriyor.

Son veriler ışığında Türkiye’nin, en çok vakanın görüldüğü ilk 10 ülke arasındaki Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya gibi pek çok Avrupa ülkesinden daha düşük ölüm oranına sahip olması dikkati çekiyor.

Peki, Türkiye’nin salgınla mücadeledeki başarısının temelinde yatan etmenler neler? Salgın boyunca süreç nasıl yönetiliyor? Anadolu Ajansı muhabiri bu soruların cevaplarını aradı.