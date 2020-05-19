Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kovid-19'a yakalanan Rusya Başbakanı Mişustin görevine döndü
Rusya Başbakanı Mişustin, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek görevine döndü.
Kovid-19'a yakalanan Rusya Başbakanı Mişustin görevine döndü
19 Mayıs 2020 14:33 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek görevine döndü.

Başbakanlık Basın Sözcüsü Boris Belyakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mişustin'in Kovid-19 tedavisinin tamamlandığını ve hastaneden taburcu edildiğini bildirdi.

Başbakan'ın görevine döndüğünü ve sabah saatlerinde video konferans yoluyla toplantı düzenlediğini aktaran Belyakov, Mişustin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştireceği toplantı için hazırlık yaptığını ifade etti.

Mihail Mişustin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle başbakanlık görevine resmen geri döndü.

Rusya Başbakanı Mişustin, 30 Nisan'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Mişustin'in hastalığının tedavi sürecinde başbakanlık görevine Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov vekalet etmişti.

Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti. Bakan Falkov ve Bakan Lyubimova, iyileşerek görevlerine dönmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 9 bin 263 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 299 bin 941’e yükseldiği bildirilmişti.

Açıklamada, ölü sayısının 115 artarak 2 bin 837, iyileşen sayısının da 5 bin 921 artarak 76 bin 130 olduğu kaydedilmişti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus mihail misustin

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.