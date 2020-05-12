Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kovid-19'a yakalanmak için virüslü hastanın maskesini kokladılar!
ABD'nin Los Angeles kentindeki bir hapishanede 21 mahkumun, erken tahliye edilebilmek umuduyla birlerine Corona Virüsü bulaştırdığı açıklandı.
Kovid-19'a yakalanmak için virüslü hastanın maskesini kokladılar!
12 Mayıs 2020 13:46 - BBC
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

 Los Angeles Polis Müdürlüğü'nün Twitter'da yayımladığı bir videoda mahkumlar sırayla bir yüz maskesini kokluyor, ateşlerini yükseltmek için aralarında dolaştırdıkları şişeden sıcak su içiyorlar.

Son iki ay içinde yaklaşık beş bin mahkumun erken tahliye edildiği kentte, 4 Mayıs'tan bu yana hapishanelerdeki Corona Virüsü vakalarında yüzde 60'lık bir artış görüldüğü açıklandı. Bu süre içinde 357 mahkumun Corona Virüsü testi pozitif çıktı.

'NORMAL ZAMANLARDA PAYLAŞMAZLAR'

Los Angeles Polis Müdürü Alex Villanueva 26 Nisan'da Pitches Hapishanesi'nde 50 kişilik bir koğuşta güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerle ilgili olarak "Mahkumlar hastalığa yakalandıktan sonra yargıçların merhametiyle ev hapsine alınmayı umuyorlardı. Böyle bir şey olmayacak" dedi.

Villanueva, normal zamanlarda birbirlerinin eşyalarını kullanmayan mahkumların şişelerini ve bardaklarını paylaştıklarını ve hastalığa yakalanabilmek için sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek toplaştıklarını söyledi.

Alex Villanueva, hasta olmak istemeyen diğer mahkumlarla cezaevi personelinin hayatını tehlikeye atmakla suçladığı bu mahkumların erken tahliye edilmeyeceklerini belirtti.

Mahkumlardan hiçbiri birbirlerine hastalık bulaştırdığı suçlamasını kabul etmedi.

Kentte yargıçların sadece tutukluluk sürelerini tamamlamak üzere olan mahkumlar erken tahliye ediliyor.

Anahtar Kelimeler:

mahkumlar maske kokladilar

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.