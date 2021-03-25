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Kovid-19'da aşılamayı tamamladılar, tam normalliğe geçme yolunda ilk adımı attılar
İspanya'nın güneyinde bulunan ve İngiltere'ye bağlı olan Cebelitarık Yarımadası'nın özerk hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama sürecini tamamladıktan sonra tam normalliğe geçişin ilk adımı olarak bu geceden itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının sonlandırılacağını duyurdu.
Kovid-19'da aşılamayı tamamladılar, tam normalliğe geçme yolunda ilk adımı attılar

ARŞİV

25 Mart 2021 17:18 -
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MADRİD -Cebelitarık özerk yönetim hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, 28 Mart Pazar gününden itibaren kamusal alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağı, bar ve restoranların saat 02.00'ye kadar faaliyet gösterebileceği bildirildi.

Hükümet, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan saat 24.00'ten itibaren gece sokağa çıkma kısıtlamasının da bu akşam sona ereceğini kaydetti.

6,7 kilometrelik yüzölçümüne sahip Cebelitarık'ta yaşayan yaklaşık 33 bin nüfusun 18 yaş üstünün tamamı Kovid-19 aşısı olurken, yarımadadaki hastanede ve yaşlı bakımevlerinde son günlerde yeni vaka kaydedilmedi.

Kovid-19 aşılamalarına 9 Ocak'ta başlayan ve ilk doz aşılamaları tamamlayan Cebelitarık'ta ikinci doz aşı olanların sayısı da 21 bini geçti.

Yarımadada, 10'u ziyaretçi olmak üzere karantinada tutulan toplam 25 aktif vaka bulunuyor.

Salgının başlamasından bu yana geçen 1 yılda Cebelitarık'ta 4 bin 270 vaka tespit edildi, Kovid-19'dan şimdiye kadar 94 kişi hayatını kaybetti.

Diğer yandan Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo, yaptığı açıklamada, aşılama sürecinin tamamlanmasına rağmen temkini elden bırakmamaları gerektiğini vurguladı.

Picardo, "Yaşlı bakımevinde çalışan ve diğerleri gibi tüm aşılarını olan bir personelin enfeksiyon kaptığını gördük. Dolayısıyla aşı olduktan sonra bile tetikte kalmamız gerektiğine dair kanıtımız var." dedi.

Sağlık Bakanı Samantha Sacramento da "Aşı olmak, hiçbir kısıtlamanın olmayacağı anlamına gelmiyor ama insan olarak daha fazla açık havaya çıkıp, rahat nefes almamız gerektiğini de biliyoruz. Bu bir özgürlük operasyonu ama tedbiri elden bırakmadan." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:

cebelitarik kovid-19

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