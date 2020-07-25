Kovid-19’da ikinci dalga kapıda mı?

Dünyanın aylardır mücadele ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde oluşan vaka sayılarındaki dalgalanmalar, “pandemide ikinci dalganın yaşanıp yaşanmadığı” tartışmalarını gündeme getirdi.

Her alanda köklü değişikliklere neden olan salgında, birçok ülkede vaka sayılarında zirve noktasına ulaşılmıştı. Bu süreçte alınan sıkı önlemler ve sosyal müdahaleler sayesinde vaka ve ölüm sayılarında düşüş trendi görüldü.

Ancak kısıtlamaların birçok yerde gevşetilmesinin ardından Kovid-19’dan enfekte kişi sayısında artış eğilimi yeniden başladı. Bu kapsamda ortaya çıkan “ikinci dalga” tartışmaları gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Tüm bunlar yaşanırken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus 29 Haziran’da yaptığı açıklamada, salgında henüz en kötüsünün görülmediğini bildirdi.

Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Salgında ikinci dalga ne demek? Kovid-19 pandemisi nasıl son bulabilir? Pandemide en kötü senaryo ne olabilir?

Anadolu Ajansı (AA), konunun uzmanlarıyla görüşerek bu sorulara yanıt aradı.