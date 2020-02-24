Kovid-19'da son durum: Çin de dahil 31'den fazla ülke ve bölgede görüldü

ANKARA- Çin genelinde 2 bin 594 kişinin ölümüne neden olan ve 79 binden fazla kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 592, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

Yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden olan Kovid-19 İran'da 12, Güney Kore'de 7, Japonya'da 4, İtalya'da 3, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Yeni tip koronavirüs, hava yoluyla bulaşıyor, ilk belirtileri ise yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor.

İleri safhalarda, zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Virüs, Çin de dahil 31'den fazla ülke ve bölgede görüldü

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken; bölgede Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka, Kamboçya, Nepal, Hindistan ve Filipinler makamları ülkelerinde virüsü taşıyanların bulunduğunu doğruladı.

Kovid-19, çoğunlukla Çin'den giden kişiler yoluyla Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya, İsveç, İspanya, Finlandiya, Rusya, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, İsrail, Kuveyt, Bahreyn ve Afganistan'a da sıçradı.

Virüsün görüldüğü bölge ve ülkelerle vaka sayıları şöyle sıralanıyor:

"Çin ana karasında 77 bin 150, Hong Kong Özel İdari Bölgesi 74, Makao Özel İdari Bölgesi 10, Tayvan 28, Japonya 838, Güney Kore 833, İtalya 152, Singapur 89, İran 47, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa, Kanada 10, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 2, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, İsrail 2. Afganistan 1, Bahreyn 1"

Çok sayıda hava yolu şirketi, Çin'e uçak seferlerini askıya aldı

Aralık 2019'da ortaya çıkan virüsün yılbaşında Çin'den gelenler aracılığıyla yayılmasıyla Asya-Pasifik bölgesinde, Avrupa'da, Orta Doğu'da ve Afrika'da çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçak seferlerini geçici olarak durdurdu.

Uçak seferlerini iptal eden hava yolu şirketlerine Air France, Air India, Air Seoul, Austrian Airlines, British Airways ve Katar Airways gibi çok sayıda hava yolu şirketi de katılırken; Kanada Hava Yolları Air Canada, Amerikan hava yolu şirketleri Delta ve American Airlines ile Rusya'nın Ural Hava Yolları da salgın nedeniyle Çin'in 4 kentine uçuşlarını durdurdu.

Türk Hava Yolları (THY) da Çin'de Pekin, Guangzhou, Şanghay ve Şian şehirlerine düzenlenen seferlerin şubat sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı.

Yeni Zelanda, bugün Kovid-19 salgınına karşı Çin'e uygulanan seyahat yasağını 8 gün daha uzattı.

Kovid-19'a Çin harici yeni tedbirler

İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'den 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Türkiye, Pakistan ve Ermenistan İran'la sınır kapılarını kapatırken, Afganistan ise bu ülkeye seyahat uyarısında bulundu.

İran'da virüs görülen vaka sayısı artarken Kuveyt, dün 800 vatandaşını İran'dan tahliye etti.

Ürdün hükümeti, dün Kovid-19 salgınına yönelik önlemler kapsamında, İran ve Güney Kore'den gelen yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişine izin verilmemesi kararı aldı.

Kuzey Kore de Kovid-19'un Güney Kore'de hızla yayılmasının ardından 380 yabancıyı karantina altına aldı.

İsrail, salgın endişesiyle Japonya ve Güney Kore'den gelen yabancıların ülkeye girişine yasak getirdi.

İsrail ordusunun, yeni tip koronavirüs taşıyabilecekleri endişesiyle ülkedeki çoğunluğu turist olan 200 Güney Koreliyi bir askeri üste karantina almaya hazırlandığı bildirildi.

Kovid-19 salgını

Virüs ilk olarak 12 Aralık 2019'da Vuhan'da tespit edilmiş, Çin dışındaki ilk ölüm ise Filipinler'de görülmüştü.

Çin'de ölü sayısının her gün arttığı ciddi bir salgına dönüşen virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor. Salgının, Vuhan'da kapatılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Ülkede Kovid-19'e yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Pekin yönetimi, ülkede salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.