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Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1367, Meksika'da 915, Hindistan'da 648 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1367, Meksika'da 915, Hindistan'da 648 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1367, Meksika'da 915, Hindistan'da 648 kişi öldü
22 Temmuz 2020 08:45 - AA
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1367, Meksika'da 915, Hindistan'da 648 kişi hayatını kaybetti.
 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kovid-19 brezilya meksika meksika hindistan

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