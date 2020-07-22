Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1367, Meksika'da 915, Hindistan'da 648 kişi öldü

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22 Temmuz 2020 08:45
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1367, Meksika'da 915, Hindistan'da 648 kişi hayatını kaybetti.
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