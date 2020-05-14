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Kovid-19'u sensörlerle tespit edebilecek maske geliştiriliyor
Ebola ve Zika virüslerini tespit eden sensörler üzerinde çalışan Amerikalı biyomühendisler, geliştirdikleri teknolojiyi şimdi yeni tip koronavirüse yönelik uygulamaya çalışıyor.
Kovid-19'u sensörlerle tespit edebilecek maske geliştiriliyor
14 Mayıs 2020 16:29 - AA
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The Science Times'ın haberine göre, Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden Profesör James Collins liderliğindeki ekip, giyen kişi, soluduğu, öksürdüğü veya hapşırdığında yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tespit edip ışıklı uyarı verecek bir maske geliştiriyor. 

Harvard Üniversitesinde görevli bilim insanlarının katkı sağladığı projenin henüz "emekleme" aşamasında olduğu, öte yandan maskeye yerleştirilen sensörlerin kişinin tükürüğünden virüsü tespit ederek ümit verici sonuçlar ortaya koyduğu belirtildi.

Collins, virüse bağlanan DNA ve RNA'dan oluşan sensörlerin, soğuk kurutma yöntemiyle kumaş benzeri bir materyale yerleştirildiğini, sensörlerin oda sıcaklığında aylarca maske içinde saklı kalabileceğini söyledi.

Sensörlerin aktive olmak için neme ve virüsün genetik dizilimini tespit etmeye ihtiyaç duyduğu, çok küçük genetik dizilimi analiz etmesi gereken sensörlerin bunu yaptıktan 1 ila 3 saatte ışıklı uyarı verdiği kaydedildi.

Profesör James Collins, bu ışıklı uyarının çıplak gözle görülmediğini, ışınım ölçerle kontrol edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ekibin geliştirdiği teknolojinin başarılı olduğunun kanıtlanması halinde ateş ölçme ya da antikor testi gibi diğer tarama yöntemlerine alternatif olabileceği, havaalanlarında ve hastanelerde kullanılabileceği aktarıldı. 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus maske sensorlu maske

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