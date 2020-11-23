Kovid-19’un Meslek hastalığı sayılması TBMM Sağlık Komisyonundan geçti mi?

MEDİMAGAZİN-Geçtiğimiz cuma günü Koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edildiği Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından duyuruldu. SES tarafından yapılan açıklamada, sağlık çalışanları için Kovid 19’un meslek hastalığı olarak sayılmasının tüm partilerin ortak kararı ile kabul edilerek TBMM sağlık komisyonundan geçtiği duyurulmuştu.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Recep Akdağ, Medimagazin’e yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi.

Geçtiğimiz cuma günü Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısında TBMM için pandemi önlemlerinin görüşüldüğünü belirten Prof.Dr.Recep Akdağ “Bu görüşmeler esnasında, farklı partilerden komisyon üyelerimizin sağlık çalışanları için Kovid-19’un meslek hastalığı sayılmasıyla ilgili önerileri gündeme geldi" diye konuştu.

Prof.Dr.Recep Akdağ “Böyle bir kanun teklifi Komisyonunuza geldi mi” sorusuna ise, “Hayır gelmedi. Ayrıca mevcut kanuni düzenlemeler çerçevesinde, ikincil düzenlemelerin bu konuda yeterli olabileceğini düşünüyorum. Memurlar için durum ‘vazife malullüğü’ olarak, işçiler için meslek hastalığı ve/veya iş kazası olarak kanunda ifade ediliyor. İlgili Bakanımızla bu konuyu görüştüm. Yeni kanun maddeleri gerekmeksizin, ikincil düzenlemelerle bu konunun çözülebileceğini düşünüyorum“ dedi.