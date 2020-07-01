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Kovid vakaları hangi illerde artıyor, hangilerinde azalıyor? Sağlık Bakanı açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki hafta içinde Covid-19 vaka sayılarında artış ve düşüş yaşanan illeri açıkladı. Ankara, Bursa ve Diyarbakır vaka sayılarının arttığı iller arasında.
Kovid vakaları hangi illerde artıyor, hangilerinde azalıyor? Sağlık Bakanı açıkladı!
01 Temmuz 2020 21:11 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle;

Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor. Covid-19 salgınına karşı bilinçli davranan, kurallara uyum gösteren herkes bugünün şartlarında hayat kurtaran kahramanlardan biridir. Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır, virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur. Günlük maskeler ertesi gün koruyuculuk özelliğini kaybetmektedir. Tekrar kullanılmamalıdır. Ülkemizdeki toplam vaka sayısı 199 bin 906'dır. Vakaların yüzde 53,74'ü tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edilmiştir.

Mecbur kalmadıkça toplu tören ve kutlamalardan uzak kalmalıyız. Salgın toplumumuzda dramatik etkiye yol açmıştır. Psikolojik hayatımız, hastalık gündemiyle sınırlanmıştır. Gündelik hayattaki değişme, izole bireysel yaşam ruhsal gerilimi artırmıştır.

5 ilde vaka sayılarında artış

Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur. Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu iller Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın'dır.

Sağlık Bakanı Koca: "Yeni vaka sayılarında istikrarlı düşüş sağlayan, başarısıyla örnek illerimiz Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir ve Düzce'dir."

 

Son bir ayda Covid-19 pozitif çıkan vakaların yaş ortalamasında düşüş eğilimi göze çarpıyor. En fazla vaka 25-45 yaş arasında görülüyor. Hareketlilik arttıkça daha fazla gencimizin taşıyıcı olduğu anlaşılıyor.

 

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