KPSS 2018-5 sağlık personeli tercih işlemleri başladı... İşte 2018/5 tercih kılavuzu

ÖSYM, KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihlerinin resmi site üzerinden başladığı bilgisini adaylara duyurdu. Daha önce Sağlık Bakanı Ahmet Demircan tarafından yapılan duyuruda Sağlık Bakanlığı bünyesinde 18 bin sağlık personeli alınacağı bilgisi paylaşılmış ÖSYM'nin gerekli adımları atacağı ve ilerleyen günlerde tercihlerin alınacağı bilgisi Ahmet Demircan tarafından adaylarla paylaşılmıştı. O başvurular için ÖSYM dün resmi sitesi üzerinden duyuru yayımladı. Peki KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılacak?

KPSS-2018/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2018/5 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2018/5 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ TARİHLERİ!

Adaylar tercihlerini, 4-11 Haziran 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 11 Haziran 2018 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2018/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemlerinde kılavuzu incelemeleri önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.