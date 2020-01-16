KPSS-2019/7 yerleştirmeleri hakkında duyuru

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ilan edilen duyuruda şu ifadelere yer verildi;

Bakanlığımız sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin KPSS-2019/7 yerleştirme sonuçları 27.12.2019 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştır.

Bu kapsamda göreve başlama işlemleri yapılacak olan kişilerin listesi 15.01.2020 tarihinde il sağlık müdürlüklerimize gönderilmiştir. Sözleşmeli sağlık personeli adaylarının göreve başlama taleplerini içeren başvuruları, Ek-3’de belirtilen ilgili komisyonlar tarafından alınacak, göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

1- KPSS-2019/7göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular 17.01.2020 – 03.02.2020 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların bu süre içinde, istenen belgelerle birlikte Ek-3’de belirtilen ilgili komisyonlara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2- Atama şartlarını taşıyan adaylardan halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir.

Ayrıca KPSS-2019/7 göreve başlama işlemleri için gerekli belgelerde talep edilen sigorta hizmet dökümünde kamu çalışanı olduğu anlaşılanların; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, son bir yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken hizmet sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmediğini veya hizmet sözleşmesinin feshedilmediğini ilgili kurumun atamaya yetkili amirinden alınacak belge ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

3- Adayların, (Ek-1)’de belirtilen belgeleri hazırlayarak en geç 03.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar ilgili komisyonlara teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen durumlar hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

5- Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile ilgili komisyonlara teslim edebilecektir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte Bakanlığımıza başvurmaları, aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet biriminde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan bir birimde göreve başlatılacaktır.

6- Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili komisyonlar tarafından, www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzundaki nitelik, şart ve kurallar, adaylardan istenen belgeler ve (Ek–1)’ de yer alan “Açıklama ve Uyarılar” dikkate alınarak tespit edilecektir.

7- Atanma şartlarını taşıdığı tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli bildirimler yapılmak suretiyle göreve başlatılacak, atanma şartlarını taşımayan adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir.

8- Atanma şartlarını taşıyanlar için, son göreve başlama tarihi 04.02.2020 günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.

9- Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 03.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 04.04.2020 tarihi aşılmamak kaydıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

10- Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 03.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.