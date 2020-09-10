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KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı!
KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı! İşte, KPSS kılavuz detayları!
KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı!
10 Eylül 2020 13:35 -
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Sağlık Bakanlığı personel alımı için yayımlanan KPSS 2020/11 tercih kılavuzu ile kurum bünyesine yeni personeller dahil edilmeye hazırlanılıyor. Sağlık alanı dışında yapılacak olan alımlar, mühendis, şoför, mimar gibi pozisyonlarda yapılacak. İşte, KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu bilgileri

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2020/11 TERCİH KILAVUZU

Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/11 tercih kılavuzunda şu bilgiler yer alıyor;

Adaylar tercihlerini 10-16 Eylül 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.

İnternetten tercih gönderme işlemleri 16 Eylül 2020 günü, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınavagirilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerininternetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleriyapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

Tercih kılavuzuna aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ORTAÖĞRETİM-LİSANS-ÖNLİSANS KADRO BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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