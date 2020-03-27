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KPSS ve ÖABT'nin yapılacağı tarih değişti
KPSS ve ÖABT'nin yapılacağı tarih değişti
KPSS ve ÖABT'nin yapılacağı tarih değişti
27 Mart 2020 12:19 - TRT Haber
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, değişen sınav tarihlerini açıkladı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi.

Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 25-26 Temmuz'da gerçekleşecek olması nedeniyle, bu tarihte yapılması planlanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül'de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

Anahtar Kelimeler:

osym kpss koronavirus

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