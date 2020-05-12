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Kremlin Sözcüsü Peskov Kovid-19'a yakalandı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Peskov Kovid-19'a yakalandı
12 Mayıs 2020 18:04 - AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.

Hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir aydan fazla görüşmediklerini söyledi.

Peskov, kamuoyu tarafından son defa 30 Nisan'da Putin'in video konferans yoluyla gerçekleştirdiği bir toplantıda görülmüştü.

Başbakan Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve Kültür Bakanı Olga Lyubimova'da Kovid-19 tespit edilmişti. Mişustin ve Yakuşev'in tedavisi hastanede sürerken, Lybimova ise evde tedavi görmeye devam ediyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 899 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 232 bin 243'e ulaştığı bildirilmişti.

Açıklamada, ülkede ölü sayısının 107 artarak 2 bin 116'ya, iyileşen sayısının da 3 bin 711 artarak 43 bin 512'ye yükseldiği kaydedilmişti.

Anahtar Kelimeler:

dmitriy peskov koronavirus

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