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Kritik uyarı: Dün akşam dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün evlerinde izole etsin
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener: Sokağa çıkma yasağını bahane ederek alışverişe çıkanlar için çok büyük bir tehlike söz konusu. Lütfen dün akşam dışarı çıkanlar, kendilerini 14 gün evlerinde izole edip yayılımı önlesin
Kritik uyarı: Dün akşam dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün evlerinde izole etsin
11 Nisan 2020 13:53 -
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener, 31 ildeki sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş için market, fırın gibi yerlere gidenlerin sağlık ihlali yaptığını belirterek, "Dün akşam dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün evlerinde izole edip yayılımı önlesin." dedi.

Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 il için getirilen yasağın ardından çok sayıda kişinin alınan tüm önlem ve uyarılara rağmen erzak temini için market ve benzeri işletmelere gittiğini, bunun sosyal izolasyonu bozduğunu söyledi.

Bu süreçte büyük bir sağlık ihlali yapıldığını anlatan Şener, salgının yayılımı için ortam oluşturulduğunu belirtti.

Yetkililer ve uzmanların uyarılarına uyulmamasının kötü sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Şener, şöyle konuştu:
"Sokağa çıkma yasağını bahane ederek alışverişe çıkanlar için çok büyük bir tehlike söz konusu. Lütfen dün akşam dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün evlerinde izole edip yayılımı önlesin. Bari bu kez 'evde kal' kuralına uysunlar. Zaten bu iller, hastalığın yaygın olduğu iller. Önümüzdeki 14 gün içinde dikkat edecekleri şeyler ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı. Bunlar koronavirüs tanımında yer alan hususlar. Bu belirtleri olanların en kısa sürede, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları bu anlamda çok önemli."

Şener, hızlı önlem ve müdahale ile erken tanının, hastalığın yaygınlaşmasını önleyeceğini ve hastanın iyi tedavi olmasını sağlayacağını dile getirdi.

- "Salgın tehlikesi sürüyor"

Gece alınan tedbirler nedeniyle "Sadece 31 il için sıkıntı var." diye düşünmenin yanlış olacağını vurgulayan Şener, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geneli itibarıyla bu illerde salgın yoğun. Ama diğer illerde de yaygınlaşma potansiyeline sahip. Salgının hızı şu anda kesilmiş değil. Bu kişiler için 14 günlük periyotları takip etmemiz bu nedenle çok önemli.

Bugünden sonra, salgının kırılma hızı bilimsel olarak ötelenmiş oldu. Her şey yolunda giderken 2 günlük yasak için insanların sokağa çıkmasına bir anlam veremiyorum. Biz aslında nüfus sayımlarında sokağa çıkma yasağına alışkın bir milletiz. Bu 2 günlük sürede evine gıda ya da içecek depolamazsa kimse aç kalacak değil. Devlet görevlileri her şeyi kapıya kadar getirecek zaten. Yaşlılara da Vefa Sosyal Destek gruplarıyla ya da ilgili birimlerce yardımcı olunuyor."

Anahtar Kelimeler:

sokaga cikma yasagi

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