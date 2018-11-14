Kronik Hastalarda Tedaviye Uyum Araştırması: '9 milyon hasta ilaçlarını içmeyi unutuyor'

Türkiye'nin ilk Kronik Hastalarda Tedaviye Uyum Araştırması, ilaçları içmediğimiz için tekrar tekrar hastaneye başvurduğumuzu ortaya çıkardı. İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği tarafından, IPSOS Healthcare araştırma şirketiyle birlikte Abbvie'nin desteğiyle Kronik Hastalarda Tedavi Uyumu araştırması yapıldı.

İlk kez Sabah Gazetesinden Safure Cantürk aracılığı ile kamuoyuna duyurulan araştırma, 14 ilde 14 ayrı kronik hastalık, hem uzman hekim hem de hastalarla görüşerek tamamlandı. Araştırma kapsamında en az 6 aydır ilaç tedavisi alan 540 hasta ve 9 farklı uzmanlıktan 350 doktor ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Üniversite, eğitim araştırma, devlet ve özel hastanelerden yapılan araştırmanın dikkat çeken çarpıcı sonuçları şöyle:

HASTALARIN YÜZDE 30'U İLAÇ İÇMEYİ UNUTUYOR

* Araştırmaya göre hastaların yüzde 30'a yakını ilaçlarını almayı unutuyor.

* Hastaların yüzde 5'i kendilerini iyi hissetmeye başladıklarında ilaçlarını bilinçli olarak bırakıyor.

* Hastaların yüzde 28'i bilinçsiz, yüzde 5'i bilinçli olmak üzere yaklaşık 3'te 1 ilaçlarını reçetelenen dozda ve sıklıkta almıyor.

HASTALARIN YÜZDE 29'U HEKİME TEKRAR GİDİYOR

* İlaçlarını almayan hastaların yüzde 29'unda semptomlar geri geliyor ve hekime tekrar gidiyor.

*Hastalara göre doktor ilacın nasıl kullanılması gerektiğini 9 dakika anlatıyor, hekime göre 3-4 dakika anlatıyor.

*Hastaların yüzde 16'sı doktorun ilaç kullanımını anlatmak için ayırdığı zamanı yetersiz buluyor.

*Hastaların yüzde 3'ü (Kanser ve ankilozan Spondilit hastaları) hasta destek programına katıldı.

PARKİNSON HASTALARININ YARISI İLACINI İÇMİYOR

*İlaçlarını almayı en çok unutan hastalar yüzde 47 ile Parkinson hastaları

*İkinci sırada yüzde 43 ile ülsetartif kolit hastalığı,

*Üçüncü sırada yüzde 37 ile Astım/KOAH ve crohn hastaları,

KANSER HASTALARI BİLE İLACINI İÇMEYİ UNUTUYOR

* Yüksek tansiyon hastalarının yüzde 36'sı,

*Yüksek kolestrol hastalarının yüzde 33'ü,

*Diyabet hastalarının yüzde 28'i,

* Kanser hastalarının ise yüzde 23'i, sedef hastalarının yüzde 21'i, romatoid artrit hastalarının yüzde 20'si, HIV pozitif bireylerin yüzde 13, Hepatit B ve tüberküloz hastalarının ise yüzde 7'si ilaçlarını almayı unutuyor.

PROF. BALIK: "HASTA DOKTOR ARASINDAKİ İLİŞKİ GÜÇLENDİRİLMELİ"

Araştırmanın yürütücüsü Prof. İsmail Balık, ilaçları reçete edilip, eczaneden satın almasına rağmen bilinçli olarak almadığını söyleyen yüzde 5'lik grubun ise Türkiye genelinde 1 milyon kronik hastayı temsil ettiğini belirterek, "Toplumun yüzde 50'ye yakınında kronik hastalık var. Yaklaşık nüfusumuzun 30 milyonu düzenli ilaç kullanması gereken kronik bir hastalığa sahip. Bu hastaların yüzde 30'i ilaçlarını almayı unuturken yüzde 5'i bilinçli reddediyor. Ayrıca başka bir araştırmada evlerde 1 milyar adet ilacın kullanılmadığı tespit edildi. Bu hastalarımız tedavi uyumsuzluğu ile tekrar acile başvuruyor. Kronik hastalıklara bağlı ölüm en yüksek sırada gelmektedir. Ayrıca hem hastalık hem de ekonomik yükü düşünüldüğünde hastaların tedavi uyumsuzluğuna ilişkin önlemler acilen alınmalıdır" dedi.

Prof. Balık, hasta-doktor iletişiminin reçeteleme sırasında daha uzun sürmesi gerektiğini belirterek, ayrıca yardımcı personel ihtiyacının da giderilmesinin tedavi uyumunu artıracağını söyledi.

DOÇ. DR. ÇALIŞKAN: "SAĞLIKTA EN BÜYÜK BÜTÇE KRONİK HASTALIKLARA AKTARILIYOR"

Araştırmanın, İlaçta Tedavi Uyumsuzluğunun Ekonomik Yükünü inceleyen Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Çalışkan ise, kamu sağlık harcamalarının küresel düzeyde 7 trilyon dolar olduğunu hatırlatarak, bu bütçenin yüzde 60'lık kısmının kronik hastalık yüküne bağlı olduğunu kaydetti. Gelişmiş ülkelerde yaşa bağlı olarak kronik hastalıkların arttığını ifade eden Doç. Dr. Çalışkan, Türkiye'nin de kronik hastalık yükünün yanı sıra tedaviye uyumsuzluk nedeniyle harcamaların iki katına çıktığının tahmin edildiğini söyledi. Doç. Dr. Çalışkan, "Doktor-Hasta arasındaki ilişki, muayene süresi, hastalık takip, yan etki izleme süresinin kronik hastalıkların hem tedavisini artıracağını hem de devlete olan maliyetlerini düşüreceği araştırmalarla kanıtlanmıştır" diye konuştu.