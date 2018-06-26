Kronik hastaların yüzde 62’si alternatif tıbba yöneliyor

Türkiye Klinikleri’nin yayınladığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp dergisinin 2018 Nisan sayısında kronik hastaların tamamlayıcı ve alternatif tıpa (TAT) yönelimlerinin değerlendirildiği bir araştırma yayınlandı. 19-96 yaş aralığındaki katılımcıların kronik hastalıkları yüzde 46,4 ile hipertansiyon ve bunu yüzde 21,7 ile diyabet olarak seyrediyor.

TAT’a başvurma durumları değerlendirilen katılımcıların yüzde 62,3’ü tıbbi tedavi dışında en az bir TAT yöntemine başvurduğunu belirtiyor. Hastalardan yüzde 7,7’si bitkisel ürünler ve vitamin desteğine başvururken, yüzde 42,1’i bitkisel ürün olarak limonu tercih ettiğini açıklıyor. Katılımcıların yüzde 90,7’si TAT hakkındaki bilgiyi televizyon kanalıyla aldığını belirtirken, yüzde 56,6’sı TAT ürünlerine market/pazar aracılığı ile ulaştığını ifade ediyor.

‘TAT ürünleri bütçeyi zorlamıyor’

Araştırma katılımcılarının tamamlayıcı tıpa maddi bakışlarını da değerlendiren değerlendirme raporunda katılımcıların yüzde 90,7’si “bu ürünleri satın almanın bütçesini etkilemediğini” belirtti. TAT’a yönelim nedenleri sorulan katılımcıların; yüzde 38,8’tansiyonu düşürmek, yüzde 30,2’si ağrıyı gidermek, yüzde 13,2’si enfeksiyonu önlemek, yüzde 9,3’ü kan şekerini düşürmek ve yüzde 6,2’si kanseri iyileştirmek için TAT’a başvurduğu görüldü.

Yüzde 48,8’ini ilkokul mezunlarının oluşturduğu araştırmada TAT’ın sağlığa olumlu etkisi olduğunu belirten katılımcılar yüzde 79,8 olarak görüldü.

Kronik hastalığı olan bireylerin TAT yöntemlerini kullanma durumlarını ortaya koymak için yapılan araştırma raporunda, hastaların yaklaşık yarısının hipertansiyonu olduğu ve bunu diyabetin izlediği saptanıyor.

Araştırmacılar kronik hastalıkların modern tıbbi tedaviler ile tam olarak düzeltilememesi ve yaşam kalitesi üzerine olumsuz etkileri, bireylerin farklı tedavi seçeneklerini denemelerine neden olmaktadır. Kronik hastalığı olan bireylerin yarısından fazlasının TAT yöntemlerini kullandığı ve en sık bilgi kaynağının televizyon olduğu, bununla birlikte yaşlı hastaların ve düşük/orta gelir düzeyine sahip hastaların TAT yöntemlerini daha fazla kullandıkları sonucuna varıyor.

Bu araştırma Nisan 2016-Temmuz 2016 tarihleri arasında, bir üniversite hastanesinin dâhiliye polikliniklerine başvuran 207 hasta ile yüz yüze görüşme yöntemi ile İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Nesrin Nural ve Araştırma Görevlisi Seher Çakmak tarafından yapıldı.