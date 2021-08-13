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Kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten ilaç raporları geçerli sayılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sel felaketinden etkilenen Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta yaşayan vatandaşların ilaçlarına erişimi konusunda gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.
Kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten ilaç raporları geçerli sayılacak
13 Ağustos 2021 18:11 - İHA Mustafa Cenik
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Bakan Bilgin, sele maruz kalan bölgelerdeki kronik hastalıkları olanların süresi biten raporlarının geçerli sayılacağını kaydetti.

Hastaların sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbi malzemelerini karşılamaya devam ettiklerini belirten Bilgin, bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun her türlü tedbiri aldığını aktardı.

Bölgedeki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yakınlarına sabır dileyen Bakan Bilgin, devletin tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

sel kronik hastalik ilac tibbi yardim bartin sinop

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