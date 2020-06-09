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KTÜ Farabi Hastanesine 82 personel alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine 82 sözleşmeli personel alınacak.
KTÜ Farabi Hastanesine 82 personel alınacak
09 Haziran 2020 17:35 - AA
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KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Farabi Hastanesi Başhekimliğinde görevlendirilmek üzere 56 hemşire, 1 diyetisyen, 10 sağlık teknikeri, 9 röntgen teknikeri, 2 laborant, 2 eczacı, 2 de diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 82 personel alınacak.

Belirtilen unvanlarda, eczacı hariç, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, Ortaöğretim 2018 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP94), Önlisans 2018 KPSS (B) grubu sınavı (KPSS93), Lisans 2018 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP3) ile puan türü esas alınarak sıralamayla alım yapılacak.

Eczacı kadrosuna alımlarda ise sınav şartı aranmayacağı, aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuruların 12-26 Haziran arasında 15 gün süre ile KTÜ Personel Dairesi Başkanlığının "personelilan.ktu.edu.tr" internet adresinden online yapılacağı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

ktu farabi hastanesi kpss onlisans ortaogretim lisans

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