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KTÜ Rektörü: 'Bütün hastane faaliyetleri ve hasta hizmetleri aksatılmadan devam ediyor'
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, "Bütün hastane faaliyetleri ve hasta hizmetleri aksatılmadan devam ederken bir yandan da 250 yataklı Çocuk Hastanesi, bin 450 araçlık hastane otoparkı inşaatı ve B blok büyük onarım işleri sürdürülmektedir." ifadesini kullandı
KTÜ Rektörü: 'Bütün hastane faaliyetleri ve hasta hizmetleri aksatılmadan devam ediyor'
23 Ekim 2018 - AA
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Rektör Baykal, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (Farabi Hastanesi) kurulduğu yıldan itibaren bölgedeki lider sağlık kuruluşu olduğunu belirtti.

KTÜ'ye bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin, sağlık alanında birçok yeniliği de Trabzon'a getirdiğini aktaran Baykal, "Tedavisi zor hastalıkların tedavisi için bölgemizin birçok sağlık kurumunda olmayan teşhis, tedavi ve tedaviye yönelik birimler hizmete sokulmuş ve bu anlamdaki gelişme süreci devam etmektedir. Son günlerde basında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi) ile ilgili çıkan ve gerçeği yansıtmayan haberlerle ilgili sözel uyarılar rağmen çarpıtılmış haberlerin devamı üzerine bu açıklamayı yapmak gereği hasıl olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Baykal, hastanenin yoğun bakım ünitelerinde yüzde 100, diğer yataklı klinikler de yüzde 90'lık doluluk oranıyla hizmet  verildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"83'ü büyük ameliyat olmak üzere günde toplam 245 ameliyat yapılmaktadır. Bütün hastane faaliyetleri ve hasta hizmetleri aksatılmadan devam ederken, bir yandan da 250 yataklı Çocuk Hastanesi bin 450 araçlık hastane otoparkı inşaatı ve B blok büyük onarım işleri sürdürülmektedir. Münferit bir ihalede teklif verilmemesine bağlı malzeme gecikmesi sebebiyle aferez ihtiyacı olan hasta mağduriyetleri oluşmaması için İl Sağlık Müdürlüğü üzerinden bilgilendirme yazısı bahane edilerek genelleştirme yapılmıştır. Bu genellemenin hangi amaçla yapıldığı konusunu kamuoyu vicdanına bırakıyorum."

Referans hastane konumundaki bir kurum hakkındaki münferit ve gerçeği yansıtmayan bu tür haberlere itibar edilmeyeceğini umduğunu işaret eden Prof. Dr. Süleyman Baykal, şunları kaydetti:

"Çoğunlukla yüklenici firma kaynaklı bazı malzemelerin temininde sıkıntılar yaşandığı gerçektir. Ancak hastane yönetimimiz SGK ve Maliye Bakanlığı mevzuatlarına uygun olarak malzeme teminine çalışmaktadır. Bu nedenle terk edilen herhangi bir işlem yoktur. Pek çok malzeme satın alma sürecinde olup teminleri yapılmaktadır. Bu tür gerçeği yansıtmayan yayınlar hastanemizin ve üniversitemizin itibarını olumsuz etkilemektedir." 

Anahtar Kelimeler:

ktu tip fakultesi prof dr suleyman baykal

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