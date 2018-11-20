KTÜ'den İlk yerli mamografi karar destek sistemi yazılımı: Yüzde 99'luk başarı

KTÜ Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri’nden Dr. Öğr. Üyesi Burçin Kurt’un karar destek sistemine dair tezi, Prof. Dr. Kemal Turhan yürütücülüğünde ve diğer KTÜ’lü akademisyenler tarafından 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin (KTÜ-TTO) yürüttüğü sanayi ve üniversite işbirliğinin önemli örneği olan bu programda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sanayi Tezleri (San-Tez) programının ve Akgün Yazılım Şirketi’nin desteğiyle hayata geçti. Akgün Yazılım Şirketi’ne verilen haklar üzerine “Akıllı Meme Kanseri Karar Destek Sistemi” (Akgün X-Eye Mamo), hem yurt içinde hem de yurt dışındaki hastanelerde kullanılmaya başlandı.

Ürettikleri yazılım hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Burçin Kurt, “Türkiye’de ilk defa geliştirilen ve doktorlara destek amaçlı olarak ürettiğimiz bu sistem mamografi üzerinden kitleleri bulup iyi veya kötü huylu olup olmadığını ortaya çıkartmaktadır” dedi.

Hekimlerinde yanılma payının olduğunu belirten ve bu program sayesinde kesinliğin sağlandığını kaydeden Prof. Dr. Kemal Turhan ise “İlk çalışmayı yaptığımız zamanlarda hekimin karar vermede başarı oranı yüzde 75 idi şimdi oranları yüzde 90’ların üzerine çıkarmış olduk” ifadelerinde bulundu. Çoğu bilimsel projenin laboratuvarlarda kaldığını belirten Prof. Dr. Turhan, “Türkiye’de Tıp Bilişimi dediğimiz bir alan var ve biz bu alanda teorik ile pratiği birleştiren olarak en iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Ve bu yazılımla birlikte üniversitemiz adına güzel bir iş yapmış olduk. Bir yazılım olan karar destek sistemi, görüntü içerisinde hekimin karar vermesini kolaylaştıran akıllı bir üründür. Cihaza programın yüklenmesiyle uygulamaya başlandı. Şu an sadece mamografi cihazına entegre halde çalışıyor. Türkiye’de bir ilke sahip olan bu yazılım artık bir model oluşturmaktadır ve zamanla başka cihazlar üzerinde geliştirilmesi mümkündür” diye konuştu.

Bu yazılımın yapay zeka ürünü olduğunu belirten Prof. Dr. Turhan, “Bu sistemle birlikte sayısal ortama taşınan durum insan zekası ile matematiği daha etkin halde kullanmakta ve böylelikle başarı oranı yükseliş göstermektedir. Tıp dünyası da yapay zeka üzerinden ilerlemelidir” şeklinde konuştu.