'Kuaför ve berber ücretlerine yüzde 40 zam' iddiası

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok sektörle birlikte berber ve kuaförler de ekonomik olarak kötü yönde etkilendi.

İHA'nın haberine göre; Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları (TBKGU) Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, kuaför, berber ve güzellik salonlarının gelir kaybından dolayı yüzde 40 zam uygulanacağını ileri sürdü.

'15-20 dakikalık arayla hizmet verilecek'

Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun da yürütülen çalışmaların detaylarını anlattı. İşletmelerde koltuklar arasında mesafe olacağını kaydeden Uzun, "3 koltuklu bir dükkanda 2 koltuk çalışacağız. 5 koltuk varsa 3 koltuk çalışacağız, Ortadaki koltuğu boş bırakacağız ve 2 metrelik mesafeler olacak. Tıraş 45 dakika sürüyorsa personel tıraş bitiminden sonra dışarıya çıkacak ve 15-20 dakika hava alacak" diye konuştu.

'Maalesef özellikle havlu bulmakta zorlanıyoruz'

Salgın tedbirleri kapsamında koruyucu önlük ve kullan at havlu temini başlattıklarını da vurgulayan Yüksel, şöyle devam etti:

"Maalesef özellikle havlu bulmakta zorlanıyoruz. 10 günlük stok yaptık ama sonrası için sıkıntılı bir süreç olabilir. Koruyucu önlük sorununu ise tek kullanımlık boya önlükleri ile aşacağız."

Dükkanlarda kolonya, dezenfektan kullanımının en üst seviyeye çıkacağını, tek kullanımlık havlu ve önlüğünde ekstra maliyet anlamına geldiğini vurgulayan Uzun, "Şu aşamada hizmet bedelimize en az yüzde 30 zam yapmak zorundayız. Başka şekilde esnafımızın para kazanması ve evine ekmek götürme şansı yok. Biz de bu zammı istemezdik ama çaremiz kalmadı" dedi.

İHA'nın duyurduğu yüzde 40'lık zam haberinin ardından Anadolu Ajansına konuşan Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları (TBKGU) Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, kendisine ait olduğu iddia edilen açıklamayı yalanladı.

AA'da yer alan haberin devamı şu şekilde:

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, açıklamasında, bazı internet haber sitelerinde kendisine ithaf edilen, "11 Mayıs itibariyle kuaför, berber ve güzellik salonları gelir kayıplarından dolayı ücretlerinde yüzde 40 artış yapacaklardır." ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ve hiçbir basın yayın organına böyle bir açıklamada bulunmadığının altını çizdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine bir süreliğine ara veren ve bugün itibariyle yeniden çalışmaya başlayan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının verdikleri hizmetlerin fiyatları hakkında, kaynağı belli olmayan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini belirten Karakaş, şunları kaydetti:

"Biz isterdik ki, bugünü Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu işletmecileri olarak bayram ilan ederken tüm tüketicilerimizle beraber kontrollü normal hayata geçişin ne denli önemli olduğunu birlikte değerlendirelim. Kamuoyunun, kaynağı belli olmayan asparagas haberlere itibar etmemesini özellikle istirham ediyorum. Ne sektör çalışanlarımızı zan altında bırakalım, ne de tüketicilerimizin hakkını gasp edelim."