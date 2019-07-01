SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kuaförlükten tıp fakültesine uzanan başarı öyküsünü 11 kurşun bitirdi
Babası tarafından öldürülen intern doktor Gülnur Yılmaz’ın geride bıraktığı hayatı yürekleri dağladı. Kuaförlükten doktorluğa uzanan zorlu yolculukta emeklerinin bir kurşunla yok olması sevenlerini yasa boğdu
Kuaförlükten tıp fakültesine uzanan başarı öyküsünü 11 kurşun bitirdi
01 Temmuz 2019 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Eşiyle boşanma davası süren Gülnur Yılmaz’ın babası Mustafa Ali Yılmaz aracına GPS cihazı yerleştirdiği kızını önce takip etti. Daha sonra kızına annesinin nerede olduğunu soran Mustafa Ali Yılmaz yanıt alamayınca 11 el ateş ederek kızını öldürdü.

Doktor babası, otomobiline GPS yerleştirdiği doktor kızını takip edip öldürdü 

Gülnur’un genç yaşta babası tarafından öldürülmesi hem sevenlerini hem de haberi duyan herkesi yasa boğdu. Gülnur’un ardında bıraktığı hayat hikayesi ise acıları ikiye katladı.

Sosyal medyada Gülnur’un arkadaşının Gülnur’u anlattığı o yazısı:

Bugün benim canım arkadaşım, aile dostum, ablam Gülnur Yılmaz babası tarafından annesinin yerini söylemediği için 11 kurşun sıkılarak öldürüldü.

Şimdi size biraz Gülnur Yılmaz ‘kimdi’ ondan bahsedeceğim.

Gülnur ailesi tarafından zorla meslek lisesinin kuaförlük bölümüne gönderilmiş yıllarca kuaförlük yapıp daha sonra çabalayarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi kazanmış bir başarı öyküsüydü.

Doktor kızını öldüren babadan şok ifade! 

Gülnur Yılmaz hayatımda gördüğüm en onurlu, en dürüst, en neşeli, en azimli ve en başarılı kadındı.

Hayatı annesi ile babası arasında kalarak herkesten çok çabalayarak ve herkesten çok başararak geçti.

Her zaman her şeyi ayni anda yapamaya çalışır ve acele ederdi, hep derdim ki Gülnur hayata ne acelen var?

Öyle çok acelesi varmış ki bu hayata 28 yaşında gitmek zorunda kaldı.

Gülnur Yılmaz bu ülkenin en parlak en genç kadın başarı öyküsüydü ve o kadar çaba göstererek kazandığı okulunu bitireli kepini atalı yalnızca 1 hafta olmuştu.

Babası tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı 

En çok istediği şey olan doktorluğu, yaşamı, hayalleri her şeyi 11 kurşun ile kendi babası tarafından 28 yaşında canice elinden alındı.

Ve bu kurşunlar babasının ruhsatlı silahından çıktı, hakkında uzaklaştırma kararı olan bir adamın ruhsatlı silahından çıkan kurşun kadar ironik bir hayatı vardı Gülnur Yılmaz’ın.

Sen her zamanki gibi başın dik gittin benim güzel arkadaşım, iyilik meleğim, her zaman kalbimde ve benimle kalacaksın Dr. Gülnur Yılmaz huzur içinde uyu.

Seni kimse unutmasın güzel bebek.

Hayatı acılar ve eziyetler içinde geçen bir kadının aynı acı ve eziyet içerisinde öldürülmesi kalbimi yaktın Gülnurum, içimi yaktın.

Anahtar Kelimeler:

gulnur yilmaz kadin cinayeti tip fakultesi akdeniz universitesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
0
1) dr (dr)
01.07.2019 15:07:08
Şu yazıyı okurken kahroldum, gözlerim doldu. Bu nasıl bir baba, nasıl bir insan ? Allah rahmet eylesin, inşallah mekanın cenet olsun Gülnur Yılmaz
People
0
2) ömer hayyam (op.dr.)
01.07.2019 12:12:16
BU HABERİ YAYINLAYAN KİŞİ, HABERDEKİ KİŞİLERİN YAKINI SEN OLSAYDIN VE BU ŞEKİLDE SANSÜRLENMEMİŞ İSİMLER VE RESİMLER NEDENİYLE BİR UTANGAÇLIK, EZİKLİK, DIŞLANMIŞLIK HİSSEDERMİYDİN...SEN BU HABERİ YAPTIN CEBİNE PARAYI KOYDUN .... YA BASIN MESLEK İLKELERİ...SİZ BU HABER İLE BASIN MESLEK İLKELERİNİN NEREDEYSE YARISINI İHLAL ETTİNİZ... BASIN KONSEYİNE HABERLE İLGİLİ KİŞİLERİN ŞİKAYET ETMESİNİ TAVSİYE EDERİM..
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Şen AIDS Emine Alp Meşe HIV Gazi Üniversitesi Hastanesi Ahmet Demircan veteriner doktor uzman veteriner Ali Eroğlu TÜRK Veteriner Hekimler Birliği Erciyes Üniversitesi tıp fakültesi mezuniyet töreni Kayseri Tabip Odası Hüseyin Per Mehmet Kirişci Sultan Sert ameliyat Sağlık Bakanı Numune Hastanesi Fahrettin Koca Akdeniz Üniversitesi Novo Nordisk klinik araştırma sağlık çalışanı FETÖ Ankara Üniversitesi veterinerlik fakültesi acil tıp teknisyeni Hasan Metehan Küçük Tuğba Özcan Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Çiğdem Karatay 112 Acil Çağrı Merkezi tıp literatürü Mehmet Hamdi Sakarya mide kanseri Avrupa İnsan Genetiği Topluluğu Eray Mercan akıllı ambulans Sağlık Bakanlığı ambulans Kim Milyoner Olmak İster Arda Ayten Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi doktor doktor Hüseyin Mutlu Prof. Dr. Arman Çağdaş hekim Gülnur Yılmaz kadın cinayeti tıp fakültesi akdeniz üniversitesi Öykü Arin kadın doğum uzmanı Steven Bodley kanser tedavisi Narayan Hosmane Northern Illinois Üniversitesi organ nakli acar tüzüner organ hasarı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.