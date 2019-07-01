Kuaförlükten tıp fakültesine uzanan başarı öyküsünü 11 kurşun bitirdi

Eşiyle boşanma davası süren Gülnur Yılmaz’ın babası Mustafa Ali Yılmaz aracına GPS cihazı yerleştirdiği kızını önce takip etti. Daha sonra kızına annesinin nerede olduğunu soran Mustafa Ali Yılmaz yanıt alamayınca 11 el ateş ederek kızını öldürdü.

Gülnur’un genç yaşta babası tarafından öldürülmesi hem sevenlerini hem de haberi duyan herkesi yasa boğdu. Gülnur’un ardında bıraktığı hayat hikayesi ise acıları ikiye katladı.

Sosyal medyada Gülnur’un arkadaşının Gülnur’u anlattığı o yazısı:

Bugün benim canım arkadaşım, aile dostum, ablam Gülnur Yılmaz babası tarafından annesinin yerini söylemediği için 11 kurşun sıkılarak öldürüldü.

Şimdi size biraz Gülnur Yılmaz ‘kimdi’ ondan bahsedeceğim.

Gülnur ailesi tarafından zorla meslek lisesinin kuaförlük bölümüne gönderilmiş yıllarca kuaförlük yapıp daha sonra çabalayarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi kazanmış bir başarı öyküsüydü.

Gülnur Yılmaz hayatımda gördüğüm en onurlu, en dürüst, en neşeli, en azimli ve en başarılı kadındı.

Hayatı annesi ile babası arasında kalarak herkesten çok çabalayarak ve herkesten çok başararak geçti.

Her zaman her şeyi ayni anda yapamaya çalışır ve acele ederdi, hep derdim ki Gülnur hayata ne acelen var?

Öyle çok acelesi varmış ki bu hayata 28 yaşında gitmek zorunda kaldı.

Gülnur Yılmaz bu ülkenin en parlak en genç kadın başarı öyküsüydü ve o kadar çaba göstererek kazandığı okulunu bitireli kepini atalı yalnızca 1 hafta olmuştu.

En çok istediği şey olan doktorluğu, yaşamı, hayalleri her şeyi 11 kurşun ile kendi babası tarafından 28 yaşında canice elinden alındı.

Ve bu kurşunlar babasının ruhsatlı silahından çıktı, hakkında uzaklaştırma kararı olan bir adamın ruhsatlı silahından çıkan kurşun kadar ironik bir hayatı vardı Gülnur Yılmaz’ın.

Sen her zamanki gibi başın dik gittin benim güzel arkadaşım, iyilik meleğim, her zaman kalbimde ve benimle kalacaksın Dr. Gülnur Yılmaz huzur içinde uyu.

Seni kimse unutmasın güzel bebek.

Hayatı acılar ve eziyetler içinde geçen bir kadının aynı acı ve eziyet içerisinde öldürülmesi kalbimi yaktın Gülnurum, içimi yaktın.