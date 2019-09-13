KÜBA ile mutabakat zaptı imzalandı: Karşılıklı uzman değişimini de içeriyor!

Sağlık Bakanlığı temel stratejik hedefleri doğrultusunda yerlileşme ve millileşme konusunda uluslararası iş birliklerini artırmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz (TİTCK) ile Küba Devlet İlaç ve Tıbbi Cihazların Kontrol Merkezi (CECMED) arasında Mutabakat Zaptı imzalandığını belirterek ”Bu anlaşma ile iki kurum arasında etkin bir iş birliği kanalının kurulmasını ve her iki toplumun güvenli, etkili ve kaliteli beşerî tıbbi ürün ve cihazlara erişiminin sağlanmasını amaçlıyoruz.” dedi.

Mutabakat Küba ile karşılıklı uzman değişimini de kapsıyor

Sağlık Bakanı Koca; Mutabakat Zaptı’nın, özellikle inovatif molekül geliştirme ve onkoloji çalışmalarında önemli tecrübeye sahip olan Küba ile karşılıklı uzman değişimi, teknoloji transferi, kanser aşısı ve klinik araştırmalar konusunda bilgi paylaşımı, mevzuat alanında tecrübe paylaşımı konularını kapsadığının altını çizdi.

Küba Sağlık Bakanı Sayın Jose Angel Portal Miranda ile Mayıs ayında Cenevre’de gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından iki ülke arasında Çalışma Grubu oluşturulduğunu hatırlatan Bakan Koca, “Yürütülen görüşmeler neticesinde TİTCK ve CECMED arasında ilaç, aşı ve tıbbi cihaz alanında Mutabakat Zaptına imza atıldı. Bu sayede sağlık alanındaki iş birliğimizi artıracak ve iki ülke ürünlerine karşılıklı olarak daha hızlı erişim imkânı sağlayacağız.” dedi.