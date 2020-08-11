Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Küba'da rekor sayıda vakanın ardından yasaklar geri getirildi
Küba'da koronavirüs yasaklarının kaldırılmasının ardından 24 saatte 93 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplu taşıma durduruldu, plajlara girmek yeniden yasaklandı.
Küba'da rekor sayıda vakanın ardından yasaklar geri getirildi
11 Ağustos 2020 09:38 - Reuters
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Karayipler'deki ada ülkesi Küba'da koronavirüs vaka sayısı yeniden rekor kırdı. Yeni vakaların çoğu başkent Havana ve komşu ili Artemisa'da görüldü.

İki aydan uzun bir süredir hiçbir vakanın rapor edilmediği bölgeler ülkenin geri kalanından izole edilmişti.

Havana'da restoranlar, barlar ve havuzlar bir kez daha kapatıldı, toplu taşıma durduruldu ve plaja erişim yasaklandı.

Küba Sağlık Bakanı Jose Angel Portal "Tüm nüfusumuzu riske atan yeni bir salgına tanık oluyoruz" dedi.

Küba'da bugüne kadar yaklaşık 3 bin vaka ve 88 ölüm bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

kuba koronavirus vaka sayisi salgin

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.