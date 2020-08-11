Küba'da rekor sayıda vakanın ardından yasaklar geri getirildi

Karayipler'deki ada ülkesi Küba'da koronavirüs vaka sayısı yeniden rekor kırdı. Yeni vakaların çoğu başkent Havana ve komşu ili Artemisa'da görüldü.

İki aydan uzun bir süredir hiçbir vakanın rapor edilmediği bölgeler ülkenin geri kalanından izole edilmişti.

Havana'da restoranlar, barlar ve havuzlar bir kez daha kapatıldı, toplu taşıma durduruldu ve plaja erişim yasaklandı.

Küba Sağlık Bakanı Jose Angel Portal "Tüm nüfusumuzu riske atan yeni bir salgına tanık oluyoruz" dedi.

Küba'da bugüne kadar yaklaşık 3 bin vaka ve 88 ölüm bildirildi.