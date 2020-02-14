Küba’dan koronavirüse çare umudu: Geliştirilen ilaç virüsü yavaşlatmakta etkili

Küba’nın geliştirdiği “Interferon Alpha 2B” (IFNrec) adlı ilaç, Çin’de ortaya çıkan ve 13 Şubat verilerine göre dünya genelinde 1350’den fazla kişininin ölümüne yol açan yeni tür koronavirüsle (COVID-19) mücadele için Pekin yönetimin seçtiği ilaçlar arasında yer aldı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel 7 Şubat’ta Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Küba’nın geliştirdiği Interferon Alpha 2B ilacı Çin’de koronavirüse karşı kullanıldı. Çin hükümeti ve halkını koronavirüsle mücadele çabalarında destekliyoruz.”

Küba’da yayımlanan Granma gazetesinin haberine göre IFNrec adlı ilaç, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun virüsün yol açtığı solunum yolu rahatsızlığını iyileştirmede seçtiği 30 ilaç arasında yer aldı.

"Hastaların ağır evreye geçmesini önlüyor"

Küba televizyonuna konuşan, ilaç şirketi BioCubaFarma’nın bilimsel danışmanı Doktor Luis Herrera Martinez ilacın daha önce yeni koronavirüsle aynı özelliklere sahip virüslere karşı etkililiği nedeniyle seçildiğini söyledi.

Martinez “Bu gibi durumlarda hastaların kötüleşip, sonucu ölüm olan ağır evreye ulaşmasına karşı koruyucu mekanizma işlevi görme avantajına sahip” dedi.

Mertinez, Küba’nın ilacı üretmek için gerekli olan teknolojiyi birkaç yıl önce, Çin’in Jilin eyaletindeki Changchun kasabasında Küba ve Çin tarafından ortaklaşa kurulan “Changheber” tesisinin açılışında verdiğini söyledi.

Doktor Martinez “Tesis bizim yaptığımız ilacın aynısını, tamamen aynı teknolojiyle, Çin ve Küba’daki düzenleyici kurumlarının kabul ettiği kalite standartlarını karşılayarak üretiliyor” dedi.

Çin’deki Küba Büyükelçiliği de Twitter hesabından 5 Şubat'ta yaptığı açıklamada “Jilin’deki Çin-Küba Changheber tesisi, Küba’nın teknolojisini kullanarak IFNrec ilacını Çin Yeni Yılı’nın ilk gününden bu yana üretiyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ürünümüzü yeni koronavirüsle mücadelede kullanmak üzere seçti” ifadelerini kullandı.

Küba’nın Çin Büyükelçisi Carlos Miguel Pereira da ilacın, virüsün yol açtığı solunum rahatsızlığını iyileştirme potansiyeli nedeniyle 25 Ocak’tan bu yana tesiste üretilmeye başlandığını açıkladı.

Granma gazetesi ayrıca ilacın HIV, HPV, Hepatit B ve C gibi virüslere karşı da etkili.

COVID-19 virüsü dünya genelinde 60 bin 347 kişiye bulaştı, bunlardan 6 bin 122'si iyileşti, 1350'den fazlasıysa hayatını kaybetti.