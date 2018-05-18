SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük hücre dışı Akciğer Kanseri tedavisi için TKİ’ler tartışıldı
Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri hastalığının tedavi yöntemleri ve yeni ilaçların konuşulduğu Tirozin Kinaz İnhibitörleri Akademisi toplantısında umut vadeden bir ilaç sınıfı olan TKİ’ler Astra Zeneca’nın katkısıyla detaylı bir tartışma ortamı buldu
Küçük hücre dışı Akciğer Kanseri tedavisi için TKİ’ler tartışıldı
18 Mayıs 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Tirozin Kinaz İnhibitörleri Akademisi (TKI Akademisi) toplantısı Ankara’da yapıldı. AstraZeneca’nın katkısıyla düzenlenen toplantıda epidermal büyüme faktörü (EGFR) mutant Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) tedavisinde yeni ve umut vadeden bir ilaç sınıfı olan TKİ’ler, multidisipliner bir katılımla detaylıca konuşuldu ve tartışıldı.

Tıbbi Onkoloji, Göğüs Hastalıkları ve Patoloji uzmanı hekimlerin katıldığı toplantıda KHDAK hastalığının epidemiyoloji, moleküler tanı, 1. ve 2. basamak tedavileri ve bu tedavilerin yönetimi konuları ele alındı. Bu sınıfa yeni katılan ve SGK tarafından da geri ödeme listesine alınan yeni ilaçların klinik çalışma sonuçları da toplantıda gündeme gelen diğer bir konu oldu.

Anahtar Kelimeler:

tirozin kinaz inhibitorleri tirozin kinaz inhibitorleri akademisi astrazeneca

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sağlıkta şiddet vergimle maaş alıyorsun izmir beyaz kod'mezuniyet konuşması mustafa kemal universitesi tayfur ata sokmen tip fakultesi dr. onder babacanege universitesi akciger kanserisus isareti dilek tunca hemşiretrump ilac abdzonguldak zonguldak devlet hastanesi polistirozin kinaz inhibitorleri tirozin kinaz inhibitorleri akademisi astrazenecahacettepe universitesi nasa microsoft hololens gozlugu prof. dr. deniz demiryurek
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
19/05-19/05Biyobelirteçler ve Onkolojik Tedaviler SempozyumuTIBBİ...ANKA
18/05-21/0515. Ulusal Rejyonal Anestezi KongresiANESTEZİY...ANTA
20/05-23/0516. Ulusal Sinirbilim Kongresi (USK)NÖROLOJİİSTA
24/05-27/051. Uluslararası Gıda Ve Tıp KongresiGASTROENT...ANKA
25/05-27/0511. Multidisipliner Nöroonkoloji SempozyumuMULTİDİSİ...MUĞL
25/05-27/05Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları SempozyumuÇOCUK...ANKA
25/05-27/05VI. Yutma Bozuklukları KongresiGASTROENT...ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.