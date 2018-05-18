Küçük hücre dışı Akciğer Kanseri tedavisi için TKİ’ler tartışıldı

Tirozin Kinaz İnhibitörleri Akademisi (TKI Akademisi) toplantısı Ankara’da yapıldı. AstraZeneca’nın katkısıyla düzenlenen toplantıda epidermal büyüme faktörü (EGFR) mutant Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) tedavisinde yeni ve umut vadeden bir ilaç sınıfı olan TKİ’ler, multidisipliner bir katılımla detaylıca konuşuldu ve tartışıldı.

Tıbbi Onkoloji, Göğüs Hastalıkları ve Patoloji uzmanı hekimlerin katıldığı toplantıda KHDAK hastalığının epidemiyoloji, moleküler tanı, 1. ve 2. basamak tedavileri ve bu tedavilerin yönetimi konuları ele alındı. Bu sınıfa yeni katılan ve SGK tarafından da geri ödeme listesine alınan yeni ilaçların klinik çalışma sonuçları da toplantıda gündeme gelen diğer bir konu oldu.