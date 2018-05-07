Kula Devlet Hastanesine yeni başhekim

MANİSA-Kula Devlet Hastanesinin yeni başhekimi Uzman Doktor Mehmet Onur Kahya, hastanenin eksikliklerinin bir an önce giderilmesi için gayret göstereceklerini söyledi. Aslen Kulalı olan Başhekim Kahya, yeni görevinden dolayı mutlu olduğunu ve Kula için çalışacaklarını belirterek, "Kula Devlet Hastanesinde görevimize başladık. Kendim Kulalıyım ve memleketimi hizmet etmek için buradayım. Amacımız, verilen sağlık hizmeti çıtasını daha da yükseklere taşımaktır. Tüm doktor, idareci ve hastane personeliyle birlikte bu amaca ulaşabilmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Sağlık konusunda Kula için ne gerekiyorsa yapacağız. Dolayısıyla sağlık hizmetleri konusunda vatandaşımız hiçbir sıkıntı yaşamayacaktır” dedi.