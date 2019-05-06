SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kulak Burun Boğaz uzmanı ses rahatsızlıkları için 'oral konuşma maskesi' üretti
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. İlter Denizoğlu'nun Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde ses hastalıklarında kullanılmak üzere ürettiği "oral konuşma maskesi" için patent başvurusu yapıldı
Kulak Burun Boğaz uzmanı ses rahatsızlıkları için 'oral konuşma maskesi' üretti
06 Mayıs 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde (EBİLTEM), ses hastalıklarında kullanılmak üzere "oral konuşma maskesi" üretildi.

Ege Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. İlter Denizoğlu'nun ses kısıklıkları tedavisinde kullanılmak üzere literatürün ilk oral maskesini ürettiği, hastanın rahatlıkla boynuna asabileceği aparatın bir yandan ses kısıklığını tedavi ederken diğer yandan da profesyonel sesin geliştirilmesinde kullanılabildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizoğlu, EBİLTEM ile çalışmalarının silikon bir tüple başladığını, bu tüp sayesinde ses yolunu uzatabildiklerini ve fiziksel olarak basınç oluşturabildiklerini kaydetti.

Yıllar süren çalışmanın devamında insanların daha rahat ve konforlu bir cihaza sahip olmaları için "Doctor Vox"un ortaya çıktığını ifade eden Denizoğlu, "EBİLTEM ile yaptığımız çalışma, bu şekilde meyvesini verdi. Bununla ilgili patent çalışmaları yapıldı. Bu, rahatlıkla hastanın boynuna asabileceği, eller serbest bir şekilde çalışabileceği, bir yandan sesi tedavi ederken diğer yandan da nefesini nemlendirebileceği bir aparat. Sonrasında da maske ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarında "Ses Sağlığı" dersleri de veren Denizoğlu, ses kısıklıklarını tedavi etme amacıyla ürettikleri maskenin, tedavi ederken aynı zamanda rahatlıkla konuşup şarkı söyleyebilmeyi sağladığını dile getirdi.

Denizoğlu, şunları kaydetti:

"Ses sanatçılarında bu kadar iyi sonuçları öngöremediğimizi itiraf etmeliyim. İnanılmaz bir ilgi topladı. Ses egzersizi yapıldıktan hemen sonrasında ses pırıl pırıl berrak bir hale dönüşüyor, bu sanatçılarımızın kendi ifadesi. Maske sayesinde daha rahat ve kolay şarkı söyleyebiliyorlar. Bu yöntemle binlerce hasta şifaya kavuştu. Özellikle nodül hastalarında, bazı polip hastalarında, fonksiyonel ve psikojen ses bozukluklarında çok yüksek oranda tedavi şansı buldu. Çalışmalarımız hızla devam ediyor."

Anahtar Kelimeler:

ege universitesi ilter denizoglu ebiltem

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Adana Veteriner Hekimler Odası tıp fakültesi Nihat Köse veteriner hekim doktor astım Türk Toraks Derneği Füsun Alataş Polikistik Over Sendromu Betül Görgen Klinik Endokrinoloji ve Metabolizma Endoskopik İleri Endoskopi Sağlık Bakanlığı AFAD sahra hastanesi Ege Üniversitesi Ege Üniversitesi İlter Denizoğlu EBİLTEM Yükseköğretim Kurulu Yekta Saraç kanser hamile Serpil Bağa aşı kızamık dokuz eylül üniversitesi Osman Tolga İnce Sağlık Bakanlığı ACE Astellas Şeyma Bahşi doktor hekim Eve Wiley Margo Williams kalp sağlığı ramazan tansiyon kardiyoloji Türkiye Organ Nakli Vakfı Eyüp Kahveci Organ Nakli icap nöbeti Semih Durmuş Sağlık Bakanlığı Sağlık-Sen icap nöbeti Semih Durmuş Sağlık Bakanlığı Sağlık-Sen Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Serap Emre sağlıkta şiddet Kırıkkale İl Sağlık uğur tiftikçi Kırıkkale Üniversitesi AIDS HIV Muzaffar Ghanghar kızamık aşısı almanya Jens Spahn Sağlık Bakanı Ebola Kongo Demokratik Cumhuriyeti salgın d vitamini Fuat Kalyoncu Hacettepe Üniversitesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
10/05-11/05 TAKD Uzlaşı Sempozyumu TIBBİ... MUĞL
10/05-11/05 Üroonkoloji Derneği Bahar Toplantısı & ASCO GU Direct 2019 ÜROLOJİ ANKA
03/10-06/10 7. Ulusal Fıtık Kongresi GENEL... İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.