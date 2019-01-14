Kulak çınlama tedavisi için yazılım geliştirildi: Dünya genelinde uygulanabilecek bir proje

Hastanın isteğine göre seçilen müzik dosyasına entegre edilen özel ses sinyallerinin, çınlama sorununda olumlu netice verdiği belirtiliyor.

Firmanın genel müdürü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Serkan Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri yazılımın kulak çınlaması tedavisinde başarı oranının çok yüksek olduğunu söyledi.

"Müzikal terapi" adı verilen tedavi yönteminin Avrupa Birliği Ufuk 2020 projesi çerçevesinde de destek aldığını aktaran Kurt, şöyle devam etti:

"Bu projenin en önemli özelliği, kişiye özel ses oluşturuyor. Kişinin istediği müziğin içine bunu gömüyoruz ve günün belli saatlerinde dinliyor. Ne kadar uzun süre dinlerse başarı oranı o kadar artıyor. Öncelikle hastanın kulak çınlama frekansını ölçüyoruz. KBB uzmanı veya odyoloji uzmanı hastanın işitme profilini çıkartıyor. Çınlama frekansı ölçülüyor. Geliştirdiğimiz yazılımla çınlama frekansına uygun olarak gürültü oluşturuyoruz. Bunu da bir müzik dosyasının içine gömüyoruz. Yani hastanın tercih ettiği bir şarkıyla bu tedaviyi uygulayabiliyoruz. Günün belli dönemlerinde dinleyerek hastanın tedavisini gerçekleştirmiş oluyoruz."

"İstanbul ve Ankara'da hastanelerde testleri yapılıyor"

Kurt, projenin Avrupa Birliği'nde de dikkati çektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK başarı ödülü kazanmış bir proje. Dünya genelinde ciddi bir ciro beklentimiz de var çünkü Avrupa Birliği'ndeki uzmanlarla bu konu görüşüldü. Etkin başarı oranı rakiplerine göre çok daha iyi. Etik kurul raporları alındı. Üç merkezde de bu sistem test ediliyor. İstanbul ve Ankara'da hastanelerde testleri yapılıyor. Avrupa Birliği, projemizi kabul etti. Finansal destek sağlıyor. Bu yeni bir yöntem, yakında piyasaya çıkacak. Dünya genelinde uygulanabilecek bir proje. Çınlama toplumda çok sık görülen bir rahatsızlık ayrıca sosyal yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Şu ana kadar yaklaşık 24 hasta üzerinde denedik ve çok güzel başarı elde ettik. İnşallah bu konuyu daha da iyi konumlara taşıyacağız. Şu an itibarıyla bu sistem beklediğimizin üzerinde sonuçlar veriyor."