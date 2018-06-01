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Kulak hastalıkları araştırmacıları Dr. Osman Mamıkoğlu Otoloji Ödüllerinde buluşuyor
Genç araştırmacıları özendirmek ve finansal destek sağlamak için düzenlenen ödül için son başvuru tarihi 1 Aralık 2018. Ödül törenine katılım sağlamak isteyen araştırmacılar için Bülent Mamıkoğlu hem ödülün geçmişini hem de detaylarını paylaştı.
Kulak hastalıkları araştırmacıları Dr. Osman Mamıkoğlu Otoloji Ödüllerinde buluşuyor
01 Haziran 2018 -
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 “ Dr Osman Mamıkoğlu kulak hastalıkları ödülü genç araştırmacıların kulak hastalıkları üzerinde ki çalıştırmalarını özendirmek ve araştırmaçılara küçük bir finansal destek sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Doktor Osman Mamıkoğlu Anadolu’da fakir bir ailenin onuncu çocuğu olarak doğmuş, Cumhuriyet Türkiye’sinin yarattığı fırsat eşitliği sayesinde iyi bir lise eğitimi görebilmiş arkasından o tarihlerde ülkemizde pek sınırlı sayıda alan tıp fakültelerinden Ankara Tıp Fakültesi’ne kabul görmüştür. 1953 de fakülteden mezuniyetinin ve askerlik hizmetinin ardından Ankara, Münih, Essen ve Batı Berlin de kulak hastalıkları  uzmanlığı eğitimi almıştır. 1964 senesinden itibaren Ankara’da hekimlik yapmaya başlamış ve 2002 yılında emekliye ayrılmıştır. 1972-79 yılları arasında ayrıca Ankara Numune Hastanesinin kulak burun boğaz şefi olarak çalışmış ve yeni kulak hasta kulak burun boğaz uzmanları  uzmanın gelişmiş eğitiminde rol almıştır. Dr Osman Mamıkoğlu hekim olarak hiçbir zaman akademik bir grubun üyesi olamadı,  ancak bilgisi çalışkanlığı ve hekimliğinde aldığı yüz güldürücü sonuçlarıyla kulak burun boğaz camiasında çok tanınan ve saygı olunan bir hekim oldu. Kuzenim Latife Mamıkoğlu kendisi Akdeniz Üniversitesi enfeksiyon hastalıkları kürsü başkanıdır, bana babamın klinik şefliğini bıraktıktan sonra dahi ne zaman muayenehanesine uğrasa, hasta görmediği zamanlar mutlaka onu bir makaleyi okurken bir kulak dergisini incelerken veya kitaplarından  birini tekrar gözden geçirirken gördüğünü söylerdi. Kendiside çok başarılı bir öğrenci olan Latife ablam babamın bu öğrenme ve kendisini yenileme isteğinden çok etkilenmişti. Dr Orhan Aybers asistanlığını  babamın kliniğinde yapmıştı, bana yıllar sonra dahi eğer bir konuda babamın fikrini sorduğunda veya yardımını istediğinde her zaman ona yardımcı olduğunu söylemişti ve hatta onun literaturü o kadar iyi takip ettiğini ve ona 1982-83 yılları arasında Ganz şehrine gidip  endoskopik sinüs cerrahisi öğrenmesini bu cerrahi dünyada yayılma dünyada yayılmadan önce ona bu konuda çalışmasını önerdiğini yazdırmıştı babamın vefatından sonra.

Doktor oğlu doktor babasının ardından yazdı: 12 maddede iyi hekim nasıl olunur?

Hekimlik kompleks bir görevdir. Sadece okumak öğrenmek yetmiyor, hekimin elinin dışında iş fırsatları çalıştığımız yerler devlet veya kurum  politikaları hepsi hekim olarak hepimizi etkiliyor. Ancak biz hekimler olarak bilgi tecrübe ve  etiklerimizle hastalarımıza dünya standartlarının üzerinde hekimlik hizmeti sunmaktayız. Bu ödül tüm dünya hekimlerine odyolog ve konuşma terapistlerine açıktır.

Komite  Üyelerimiz günümüz Türkiyesinin en önemli kulak ve nöröradyoloji uzmanlarındandır.Ödül miktarı 500 $ amerikan dolarıdır, ödül elden her yıl Ankara’da Ocak yılında verilecektir. Bu seneki ödül için son başvuru tarihi 1 Aralık 2018 dır. araştırmacılar araştırmalarında ve özgeçmişlerini info@mamikoglu.org adresine gönderebilirler daha fazla bilgi için www.mamikoglu.org adresinden bulabilirsiniz. “

Anahtar Kelimeler:

kbb dr osman mamikoglu

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