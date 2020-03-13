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Kültür ve Turizm Bakanlığı tüm sanatsal faaliyetleri erteledi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, korona virüs nedeniyle 14 Mart cumartesi gününden Nisan ayı sonuna kadar tüm sanatsal etkinliklerin ertelenmesine karar verildiğini bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tüm sanatsal faaliyetleri erteledi
13 Mart 2020 - İHA
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm dünyada görünen korona virüs nedeniyle 14 mart cumartesi gününden nisan ayı sonuna kadar devlet opera ve balesi genel müdürlüğü, güzel sanatlar genel müdürlüğü ve devlet tiyatroları genel müdürlüğüne bağlı olarak gerçekleştirilecek tüm sanatsal etkinliklerimizin ertelenmesine karar verilmiştir. Sağlık ve sanat dolu günlerde milletimizin hizmetinde olma dileğiyle, 'önce sağlık' düsturu ile alınan kararı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

kultur ve turizm bakanligi korona virus etkinlikler

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